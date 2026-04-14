La calentura de Marcos Echeverría tras el empate de Temperley ante Quilmes

Temperley no pudo administrar la ventaja que había conseguido ante Quilmes, ya que se imponía con comodidad por 2 a 0, pasó a perderlo por 3 a 2 y finalmente se quedó con un empate por 3 a 3 sobre el final en una tarde de domingo muy caliente.

Es que los dirigidos por Nicolás Domingo se pusieron en ventaja con goles de Marcos Echeverría de penal, aumentaron la diferencia con un zurdazo de Lucas Angelini para poner el 2 a 0 y sobre el final del primer tiempo Axel Batista instaló la incertidumbre con el descuento para el Cervecero. En el complemento, Agustín Lavezzi y Aaron Spetale pusieron el 3 a 2 a favor de Quilmes y sobre el final del partido Nicolás Molina igualó 3 a 3 para Temperley.

El día esperado. La historia de los tres futbolistas que debutaron en Temperley

En ese contexto, el delantero Marcos Echeverría vivió una tarde con sensaciones agridulces, ya que pudo anotar su primer gol con la camiseta de Temperley pero no pudo llevarse los tres puntos. De esta manera, el Gasolero quedó quinto en la tabla de posiciones con 13 puntos y mantuvo el invicto como local en el torneo de la Primera Nacional .

Al delantero con pasado en Banfield no se le estaba dando el gol. No había podido convertir desde que llegó a Temperley para este campeonato y ante Quilmes pudo sacarse la mufa con el penal que abrió la cuenta.

A propósito, consideró que "por suerte se pudo dar el gol porque lo venía buscando". Y apuntó: "Estamos enojados porque nos pusimos rápido 2 a 0 arriba, nos empataron, casi lo perdemos y a lo último de tanto insistir conseguimos un punto. Uno como 9 del equipo siempre quiere hacer goles, pegó fuerte el cachetazo que nos dieron, pero nos pudimos recuperar y al menos lo empatamos".

Asimismo, confesó que "estamos disconformes y enojados", pero al mismo tiempo señaló: "Esperemos que este punto que conseguimos sirva a lo largo del torneo. Cuando no podes ganar, es positivo no perder".

echeverria temperley Marcos Echeverría debutó en la red con la camiseta de Temperley.

La próxima fecha para Temperley ante Colegiales con público visitante

En la jornada venidera, Temperley visitará a Colegiales en Munro con la posibilidad de que sus hinchas puedan estar presentes después de mucho tiempo.

A través de un comunicado oficial, el club de Munro informó que le darán 1500 tickets al Gasolero y que el público visitante estará ubicado en la tribuna popular Natalio Querido, en lo que será esta prueba piloto impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino.

En esa misma línea, Marcos Echeverría sostuvo: "Nos hace muy bien el apoyo de la gente y lo vamos a sentir seguramente en Munro contra Colegiales, va a ser raro porque no estamos acostumbrados pero obviamente es algo positivo".

Temperley buscará una nueva victoria en condición de visitante, tal cual la consiguió ante Los Andes en el Eduardo Gallardón. El Gasolero quiere afirmarse en los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional.