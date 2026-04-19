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19 de abril de 2026
Ilusión Gasolera.

Temperley enfrenta a Colegiales con la vuelta del público visitante a la Primera Nacional

Temperley visita a Colegiales desde las 14 por la fecha 10 de la Primera Nacional. El Gasolero contará con sus hinchas en Munro. Televisa LPF Play.

La hinchada de Temperley volverá a decir presente fuera del Alfredo Beranger.

La hinchada de Temperley volverá a decir presente fuera del Alfredo Beranger.

Temperley visitará a Colegiales este domingo desde las 14 por la décima fecha de la Primera Nacional. El Gasolero buscará seguir de racha, ya que hace 5 partidos que no pierde y en esta ocasión volverá a contar con la presencia de sus hinchas en condición de visitante en un hecho histórico para la categoría.

El partido contará con el arbitraje de Daniel Zamora, el asistente número 1 será Juan Pablo Milenaar, el número 2 Federico Lapalma y el cuarto árbitro Damián Rubino. La televisación estará a cargo de LPF Play.

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Cómo llegan Temperley y Colegiales al encuentro por la Primera Nacional

Temperley llega entonado al choque ante Colegiales en Munro, ya que viene de empatar sobre la hora ante Quilmes por 3 a 3 y acumula cinco partidos sin conocer la derrota. El equipo dirigido por Nicolás Domingo suma 13 puntos, producto de tres triunfos, cuatro empates y una derrota, con lo cual se ubica en la sexta posición de la Zona B de la Primera Nacional.

El partido se jugará en el estadio Libertarios Unidos en Munro, donde Temperley contará con el apoyo de su gente. Se espera que sea una gran fiesta del fútbol porque el Gasolero tendrá el apoyo de 1500 hinchas en la tribuna Natalio Querido que prometieron copar y ponerle colorido a la vuelta de los visitantes en el ascenso.

Por su parte, Colegiales no atraviesa el mejor presente en la Primera Nacional. El conjunto de Munro suma 7 puntos, producto de 2 triunfos, 1 empate y 5 derrotas, aunque no se encuentra último sólo en la tabla ya que Deportivo Maipú cuenta con las mismas unidades. Justamente Colegiales viene de perder con Maipú por 3 a 1 en la última fecha.

Las únicas victorias del conjunto de Munro fueron ante Almagro por 1 a 0 por la fecha número 8 y ante Atlanta también por 1 a 0 por la segunda jornada. De esta manera, Colegiales quiere volver a hacerse fuerte en su estadio y ante su gente.

Historial entre Temperley y Colegiales

Se han enfrentado 52 veces, con ventaja para el Gasolero, que ganó 21 veces, Colegiales 15, y empataron en 16 ocasiones. Hace 12 años que Temperley no pisa el estadio de Colegiales. El último enfrentamiento allí fue en la temporada 2013/14, con victoria agónica del Celeste por 2 a 1.

Probables formaciones

Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Leonel Ortiz, Ezequiel Aguirre, Franco Hanashiro o Emanuel Insúa; Facundo Montiel, Federico Marín, Enzo Trinidad, Franco Zicarelli; Lucio Castillo o Mateo Mamani y Nicolás Toloza. DT: Leonardo Fernández.

Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Santiago Flores, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Lucas Richarte, Nicolás Ávalos, Gabriel Esparza, Luciano Nieto; Fernando Brandán, Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.

Hora: 14.00

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Pablo Milenaar

Asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Estadio: Libertarios Unidos

TV: LPF Play

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