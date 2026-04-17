Nicolás Molina, sobre su actualidad en Temperley: "Siempre es importante que..."

Temperley se prepara para visitar a Colegiales este domingo desde las 14 en Munro, donde buscará un triunfo para seguir afirmandose en los primeros puestos de la Zona B de la Primera Nacional . Después del empate ante Quilmes sobre la hora por el tanto de Nicolás Molina, el Gasolero quiere sumar de a tres de visitante.

Será un partido especial, ya que Temperley volverá a contar con sus hinchas fuera del Alfredo Beranger después de mucho tiempo. La gente del Gasolero ocupará la tribuna Natalio Querido donde asistirán 1500 hinchas del club de Turdera. La última vez que Temperley disputó un partido con su público fuera de su estadio fue en la actual Copa Argentina en el estadio de Arsenal de Sarandí, donde cayó ante Barracas Central por penales y quedó eliminado de la competencia.

No dieron respiro. Temperley lo empató ante Quilmes con el tiro del final

El equipo dirigido por Nicolás Domingo viene de empatar 3 a 3 con Quilmes en el Alfredo Beranger en un encuentro que tuvo de todo. Uno de los protagonistas fue Nicolás Molina, quien convirtió el gol agónico ante el Cervecero para sumar un punto en casa.

A propósito, el ex jugador de Talleres de Escalada consideró que "uno trata de aportar desde donde le toca". Y apuntó: "Me está tocando entrar ahora un poco más que antes, siento que lo estoy haciendo bien y uno vive por estos momentos. Se me está abriendo el arco y eso es para destacar. Que los delanteros hagan goles para el equipo siempre es clave".

En diálogo con Locos por Temperley, el atacante sostuvo: "Contra Quilmes no parecía un partido de Primera Nacional, dos equipos muy competitivos y muy grandes de la categoria, estuvimos a la altura por momentos. Arrancamos muy superiores a ellos, se nos hizo muy cuesta arriba el partido y empujando y con mucho huevo llegamos al empate sobre la hora. Por suerte pude hacer el empate y el punto sirvió".

Por otra parte, Molina comenzó a palpitar lo que será el choque ante Colegiales: "Va a ser un gran partido con nuestros hinchas, todos los partidos son importantes y difíciles asi que estamos trabajando para sacar los tres puntos que no pudimos sacar contra Quilmes", aseguró.

nicolas molina gasolero Nicolás Molina se prepara convertir su golazo ante Quilmes.

Temperley ante Colegiales en Munro, después de 12 años

Temperley buscará extender su racha de cinco partidos invicto cuando este domingo visite a Colegiales -último-, en Munro, con el aliciente que lo acompañarán 1.500 hinchas al estadio Libertadores Unidos, para el partido correspondiente a la 10º fecha de la zona B del Torneo de Primera Nacional.

Gasoleros y Tricolores volverán a verse las caras después de 12 años. Casualmente, la última vez fue en la localidad del partido de Vicente López.

Ese choque se dio el 1º de marzo de 2014, por la Primera B, año en el que Temperley terminó logrando el ascenso, con triunfo por 2-1, con goles de Brian Cucco y Carlos Herrera, de penal -a un minuto del final-, empatando parcialmente Cristian Campozano, también desde los 12 pasos.

Después de ese partido no volvieron a jugar entre sí. Temperley pegó el salto a Primera División y luego bajó a la Primera Nacional, mientras que Colegiales continuó su camino en la Primera B hasta la temporada 2025 cuando compitió por primera vez en la segunda categoría, aunque compartieron distintas zonas.