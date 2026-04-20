lunes 20 de abril de 2026
Escribinos
20 de abril de 2026
Se prepara.

El estadio Alfredo Beranger de Temperley volverá a ser sede de un partido de Copa Argentina

Temperley volverá a decir presente en la Copa Argentina, ya que el Alfredo Beranger será el escenario del choque entre Morón y Midland por los 16avos de final.

El estadio Alfredo Beranger de Temperley volverá a ser sede de un partido de Copa Argentina.

El estadio Alfredo Beranger de Temperley volverá a ser sede de un partido de Copa Argentina.

El estadio Alfredo Beranger de Temperley tendrá nuevamente el privilegio de ser sede de un encuentro de la Copa Argentina. Según anunciaron desde la organización del certamen más federal del país, este miércoles desde las 21.15 Deportivo Morón y Ferrocarril Midland se enfrentarán por los 16avos de final de la competencia.

La última vez que Temperley había sido sede de un encuentro de Copa Argentina fue por los 32avos de final de la presente edición. En dicha ocasión, Banfield se impuso sobre Real Pilar por 3 a 0 por los 32avos de final.

Lee además
Fernando Brandán igualó para el Gasolero.
Ilusión Gasolera.

Temperley lo buscó hasta el final, pero no pudo doblegar a Colegiales
Los hinchas de Temperley le pusieron color a la vuelta de los visitantes en la Primera Nacional. 
El regreso de los visitantes.

El color de los hinchas de Temperley en la vuelta del público visitante
Embed

Cómo llegan Deportivo Morón y Midland a enfrentarse en el Alfredo Beranger

El Gallo del Oeste viene de eliminar a Godoy Cruz de Mendoza en la primera ronda por 1 a 0, mientras que Midland dejó en el camino a Argentinos Juniors mediante los penales, luego de igualar 0 a 0 durante los 90 minutos. El ganador de este encuentro puede llegar a tener como rival a un equipo de la zona sur del Gran Buenos Aires, ya que Banfield y San Martín de Tucumán buscarán su lugar en los octavos de final.

Con respecto a la venta de entradas, la parcialidad de Deportivo Morón las podrá conseguir el martes 21 de abril de 13 a 20 y el miércoles 22 de abril de 11 a 18 en las boleterías del estadio Nuevo Francisco Urbano (Bernardo de Irigoyen esquina Hipólito Yrigoyen, Morón, Buenos Aires).

Mientras que los hinchas de Midland podrán adquirirlas el martes 21 de abril, de 12 a 19, y miércoles 22 de abril, de 11 a 18, en la Secretaría del Club Atlético Ferrocarril Midland (Avenida Eva Perón 4050, Libertad, Buenos Aires).

La parcialidad de Morón ocupará la tribuna que da a la Avenida 9 de Julio en Temperley, mientras que los fanáticos de Midland tendrán designada la popular Mariano Pepe Biondi, tal cual sucedió con el encuentro entre Banfield y Real Pilar.

Los precios de las entradas son menores popular: 45 mil pesos; popular: 55 mil pesos y plateas 75 mil pesos.

Cabe señalar que no se venderán entradas en el Alfredo Beranger. Un dato no menor es que las hinchadas de Deportivo Morón y Temperley mantienen una vieja rivalidad, por lo que los organismos de seguridad deberán estar atentos a que no ocurran incidentes en las adyacencias del estadio el día del partido.

Temas
Seguí leyendo

Temperley lo buscó hasta el final, pero no pudo doblegar a Colegiales

El color de los hinchas de Temperley en la vuelta del público visitante

Brandán, emocionado con los hinchas: "Fue hermoso sentir su apoyo"

La AFA felicitó a Temperley: "Fue un verdadero éxito"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ignaco Abraham supera a Ezequiel Bonifacio.
Frente al líder.

Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza igualan en el Florencio Sola

Las más leídas

Te Puede Interesar

El mundo del cómic, la ilustración y la cultura medieval desembarcó en Banfield con una propuesta abierta a toda la comunidad. 
Cultura pop.

Lo mejor de la Expocomics de Banfield, en imágenes