Temperley lo buscó hasta el final, pero no pudo doblegar a Colegiales

Empate agridulce de Temperley
Temperley copó Munro, pero no pudo regalarles un triunfo a sus hinchas en el regreso de los visitantes en el fútbol de ascenso. El Gasolero empató 1-1 contra Colegiales y por ahora se mantiene en el 5º puesto de la zona B de la Primera Nacional.
El equipo de Nicolás Domingo tuvo la virtud de reponerse a la desventaja inicial, fue amplio dominador del segundo tiempo y, así como lo pudo ganar, también lo pudo haber perdido. Punto que se evaluará más adelante.
El gol olímpico de Lucio Castillo llegó cuando el partido se armaba. Temperley se repuso con la lucidez de Fernando Brandán en cada maniobra ofensiva. La más clara fue de Gerónimo Tomasetti que sacó el arquero en el ángulo. Pero de córner, tras un cabezazo de Oswaldo Pacheco, el “7” tuvo premio y marcó el empate.
Nicolás Domingo sacó a los volantes de contención para darle más fluidez al equipo de mitad de cancha para arriba. Colegiales apostaba a la contra o alguna pelota parada, como toda la tarde.
Las emociones frente a los arcos llegaron al final, fue mete-gol gana, pero no hubo suerte para ninguno. A Valentino Werro se lo sacaron en la línea y Di Fulvio se lució ante Facundo Krüger. Del otro lado, Emanuel Insúa le acertó al travesaño y Perri se lo devoró solo.
Temperley llegó a los seis partidos sin perder, pero con el apoyo de sus hinchas no pudo vencer al último de la zona para reafirmarse más entre el pelotón de vanguardia.
Final del partido
En un entretenido partido, Temperley no pudo con Colegiales. Fue 1-1 en Munro.
Malas noticias para el Gasolero
Gabriel Hauche vio la tarjeta roja directa por un manotazo a Facundo Rivero.
Increíble lo que erró el local
Solo debajo del arco Tomás Perri se perdió la victoria de Colegiales.
Di Fulvio se lució una vez más
El arquero del Tricolor le negó el gol al ingresado Facundo Krüger.
En la línea se salvó Colegiales
Pase abierto de Pedro Souto para el remate cruzado de Valentino Werro que sacó en la boca del arco Franco Malagueño.
El travesaño aliado de Temperley
Tembló el arco de Ezequiel Mastrolía con un remate de aire de Emanuel Insúa.
Todo sigue igual en Munro
A pesar de los cambios ofensivos, Temperley no genera peligro ante un Colegiales que no arriesga demasiado.
Por poco, Gasolero
Dos cabezazos en el área, no fue gol. La bajó Valentín Aguiñagalde y no le dio la dirección correcta Nicolás Molina.
Comenzó el segundo tiempo
El Gasolero sale con dos cambios: Franco Díaz y Gabriel Hauche por Ávalos y Tomasetti.
Final del primer tiempo
Colegiales iguala con Temperley 1-1 en el estadio Libertario Unidos. Goles de Lucio Castillo y Fernando Brandán.
¡GOL DE TEMPERLEY!
A los 47 minutos. Cabezazo de Oswaldo Pacheco y arremetida de Fernando Brandán para darle el empate a la visita.
Milagro en el área visitante
Tras un córner, Albertengo y Monserrat no pudieron definir entre muchas piernas. Se salvó el Gasolero.
Temperley va al frente
El equipo de Nicolás Domingo reaccionó luego del gol y de la mano de Fernando Brandán puja por el empate.
¡GOL DE COLEGIALES!
A los ocho minutos. Lucio Castillo marcó un gol olímpico sorprendiendo a Ezequiel Mastrolía. Le pelota se le coló por el primer palo.
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La primera del Gasolero
Marcos Echeverría entró por izquierda, pero Di Fulvio salió rápido para quedarse con el intento del delantero.
Comenzó el partido en Munro
Temperley visita a Colegiales por la 10º de la zona B de la Primera Nacional. El Gasolero buscará seguir de racha, ya que hace cinco partidos que no pierde y en esta ocasión cuenta con la presencia de sus hinchas en condición de visitante.
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Así forman Colegiales y Temperley
Colegiales: Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Facundo Rivero, Leonel Ortiz y Emanuel Insúa; Enzo Trinidad, Federico Marín, Leonardo González y Lucio Castillo; Mauro Albertengo y Rodrigo Monserrat. DT: Leonardo Fernández.
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Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, y Pedro Souto; Fernando Brandán, Nicolás Ávalos, Gerónimo Tomasetti y Nahuel Benítez; Nicolás Molina y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
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Árbitro: Daniel Zamora. Estadio: Libertarios Unidos. TV: LPF Play.