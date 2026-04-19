Temperley lo buscó hasta el final, pero no pudo doblegar a Colegiales

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Empate agridulce de Temperley

Temperley copó Munro, pero no pudo regalarles un triunfo a sus hinchas en el regreso de los visitantes en el fútbol de ascenso. El Gasolero empató 1-1 contra Colegiales y por ahora se mantiene en el 5º puesto de la zona B de la Primera Nacional.

El equipo de Nicolás Domingo tuvo la virtud de reponerse a la desventaja inicial, fue amplio dominador del segundo tiempo y, así como lo pudo ganar, también lo pudo haber perdido. Punto que se evaluará más adelante.

El gol olímpico de Lucio Castillo llegó cuando el partido se armaba. Temperley se repuso con la lucidez de Fernando Brandán en cada maniobra ofensiva. La más clara fue de Gerónimo Tomasetti que sacó el arquero en el ángulo. Pero de córner, tras un cabezazo de Oswaldo Pacheco, el “7” tuvo premio y marcó el empate.

Nicolás Domingo sacó a los volantes de contención para darle más fluidez al equipo de mitad de cancha para arriba. Colegiales apostaba a la contra o alguna pelota parada, como toda la tarde.

Las emociones frente a los arcos llegaron al final, fue mete-gol gana, pero no hubo suerte para ninguno. A Valentino Werro se lo sacaron en la línea y Di Fulvio se lució ante Facundo Krüger. Del otro lado, Emanuel Insúa le acertó al travesaño y Perri se lo devoró solo.

Temperley llegó a los seis partidos sin perder, pero con el apoyo de sus hinchas no pudo vencer al último de la zona para reafirmarse más entre el pelotón de vanguardia.