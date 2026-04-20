Fernando Brandán, emocionado con los hinchas de Temperley: "Fue hermoso sentir su apoyo"

Temperley empató 1 a 1 con Colegiales por la fecha número 12 de la Primera Nacional , en lo que fue el regreso de los hinchas visitantes a las canchas del ascenso. La parcialidad del Gasolero volvió a estar presente en gran número y fue una de las grandes novedades de la jornada.

Con el apoyó de 1500 hinchas, los simpatizantes del Gasolero se ubicaron en la popular Natalio Querido desde temprano para ver al equipo dirigido por Nicolás Domingo. Fue un partido que quedará recordado por siempre para los hinchas que esperaban ver a su equipo en condición de visitante después de muchos años de espera.

Del barrio al exterior. Es de Temperley, hace cinco años viaja por el mundo y ya vivió en más de siete países

Una de las figuras de Temperley fue Fernando Brandán , quien convirtió el gol del empate para el Gasolero. En ese aspecto, uno de los referentes del equipo de Turdera valoró el aliento de la gente que viajó hasta Munro y sostuvo: "Fue hermoso que esté nuestra gente apoyándonos. Estamos agradecidos con que ellos pudieran estar con nosotros, sentimos su apoyo. Para nosotros es importante y para ellos también".

En cuanto a lo futbolístico, Fernando Brandán consideró que el equipo "necesitaba encontrar el empate y después ir por la victoria". Y apuntó: "Lo hicimos con nuestras armas, no conseguimos la victoria pero seguimos potenciando el trabajo".

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En qué posición quedó Temperley en la tabla de la Primera Nacional

Luego de la igualdad, Temperley quedó en la quinta posición con 14 puntos, producto de 3 triunfos, 5 empates y 1 derrota. A propósito, el atacante explicó: "Lo que mostramos hoy es lo mismo que venimos mostrando desde las primeras fechas. En este club y representando esta camiseta hay que mantener la actitud, las ganas, el deseo y estar todos juntos cuando vengan las malas. En las buenas estamos todos pero en las malas hay que estar mucho más y este club está"

"Se dio un partido muy intenso, donde con dos o tres pases se podía llegar al arco rival. Lo más importante es afianzar lo que venimos trabajando. Mostrarlo en todas las canchas, fecha a fecha, eso es muy valioso para nosotros", agregó Fernando Brandán.

Por último, concluyó: "Siempre intentamos, el mejor ejemplo fue el partido pasado. Con carácter fuimos y encontramos el empate en el último minuto. Hoy nos hicieron un gol de desgracia de otro partido. Así y todo venimos confiando en lo que venimos trabajando. No es sólo caracter sino que también es trabajo".