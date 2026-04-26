Para Fernando Brandán, un triunfo de Temperley hará "olvidar" los cuatro empates en fila

Temperley sumó su cuarto empate de manera consecutiva con el empate de este sábado ante Patronato y sigue alejándose del primer puesto de la zona B, aunque todavía se mantiene en la zona Reducido a la espera por los partidos que le dará continuidad a la fecha 11 de la Primera Nacional para saber en qué colocación termina la jornada.

Por eso, luego del encuentro, el mediocampista Fernando Brandán mostró su malestar por otro partido que se les escapa, pero también pidió paciencia y resaltó que el año pasado “el equipo estuvo 20 partidos sin perder, de los cuales 12 fueron empates”.

“Hoy todo cuesta, y ya son cuatro empates, por eso ojalá que el domingo podamos cortar esto con un triunfo”, remarcó el “Enano” en diálogo con Locos x Temperley . El futbolista, sin embargo, se mostró optimista de cara a lo que viene.

“Debemos estar tranquilo. El año pasado lo vivimos, estuvimos 20 partidos perder y fueron 12 empates, pero estuvimos a un penal de quedar segundos. Nosotros estamos bien y hay que seguir”, resaltó.

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A pesar de este momento, Temperley tiene 15 puntos y si bien se alejó un poco del primer puesto, se mantiene en la zona expectante. Y en eso se centra el plantel, sabiendo que una de serie de triunfos cambiará el panorama por completo.

“Con una victoria nos vamos a olvidar de los cuatro empates”, remarcó el mendocino. Y sobre eso, agregó: “Es lo que queremos y repito que estamos bien. Vamos a preparar el partido de la mejor manera para traernos el resultado que queremos”.

El momento de Temperley en la Primera Nacional

Después de la victoria en el clásico ante Los Andes, el Gasolero no volvió a ganar en el torneo y sumó cuatro puntos de los últimos 12 en juego, lo que lo alejó del primer puesto.

El triunfo en Lomas de Zamora parecía darle el espaldarazo que le faltaba para soñar en grande, y más por los tres puntos que previamente había logrado ante Atlante, pero después de eso el Cele empató 0-0 con Midland, 3-3 contra Quilmes, 1-1 frente a Colegiales y 0-0 con Patronato. Y eso lo quiere cortar ante Almagro.