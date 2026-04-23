Oswaldo Pacheco se afianza en la defensa de Temperley: su idea de juego

Oswaldo Pacheco transita por su mejor momento en Temperley. Tuvo su bautismo en Libertad, ingresando en los minutos finales contra F.C. Midland, pero este fin de semana, en Munro, completó el partido frente a Colegiales . “Todos tiran para adelante”, afirmó el defensor Gasolero.

El oriundo de La Guajira compartió zaga central con Valentín Aguiñagalde y expresó cómo se siente dentro de un equipo que permanentemente busca el arco rival. “No sé si es difícil, en parte sí porque hay que trabajarlo, todos tiran para adelante. Y hay que estar atentos porque en esta categoría es difícil, pero cuando uno se prepara, hay que estar metido en los momentos que te tocan y tirar para adelante como tiran todos los compañeros”, expresó Pacheco.

Su arribo a Turdera se dio en 2020. Fueron tiempos de pandemia, hasta que Walter Perazzo lo subió al plantel profesional. Si bien en esta temporada comenzó a sumar minutos en el Gasolero , ya cuenta con un gran rodaje en la Primera B , donde defendió los colores de Fénix y Liniers , respectivamente, totalizando entre ambos más de 100 partidos y cinco goles convertidos.

Consultado por las diferencias de categorías, el central de 23 años comentó: “creo que en esta (Primera Nacional), a veces en algunos partidos tenés un tiempito más. En la B es muy corto, es más de roce, de ir a la segunda pelota. Acá por lo menos podés pensar un poquito más, pero es muy física, son 90 minutos palo y palo, pero siempre uno se tiene que preparar y también con el equipo para afrontar todos los partidos”.

Clave en el empate del Gasolero

Oswaldo Pacheco fue partícipe del gol de Temperley. Cabeceó el córner de Nahuel Benítez, hubo otro cabezazo de Marcos Echeverría que pegó en las piernas de Emilio Di Fulvio y que aprovechó Fernando Brandán para empatar.

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Fue el cuarto empate como visitante del equipo de Nicolás Domingo -además de un triunfo y una derrota- en la temporada. “Como equipo y con el cuerpo técnico laburamos partido tras partido porque sabemos que es difícil. Si de visitante te podés llevar un puntito la verdad que bien, pero todos los partidos se laburan de la misma manera”, afirmó el defensor colombiano.

Sobre el punto conseguido, agregó que “estamos atravesando un buen momento, arrancamos perdiendo, pero insistimos. Tranquilamente nos podíamos haber llevado los tres puntos”.