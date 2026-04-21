Lomas de Zamora colabora con medallas en natación y triatlón en Panamá 2026

En los Juegos Suramericanos de la Juventud , la delegación de Argentina es una de las que más medallas consiguió hasta el momento y los deportistas de Lomas de Zamora que conforman parte del equipo nacional fueron parte importante de esta cosecha en distintas disciplinas tras la primera semana de competencia.

Los que se subieron al podio y aportaron sus granito de arena en el medallero generan: Liz Dos Santos , que obtuvo medalla de oro en natación ; Emma Scliar , que fue bronce en triatlón ; y los representantes locales que hubo fútbol y futsal, ambos en la rama masculina, que se quedaron con la presea de plata.

De esta manera, los representantes locales dieron de qué hablar en los primeros días de competencias de este evento multideportivo organizado por ODESUR y que cuenta con los mejores representantes juveniles (de 15 a 17 años) de América del Sur y el Caribe.

Lomas es una cuna de grandes nadadores que nutren hace años los diferentes equipos nacionales. Uno los últimos casos es el de Selene Alborzen , que tuvo participación en Mundiales juveniles, Juegos Olímpicos de la Juventud y Juegos Panamericanos, tanto en Junior como mayores. Y ahora un nuevo talento asoma para seguir sus pasos.

Embed - Agencia Deportes Lomas on Instagram: " Ella es Liz Dos Santos, una lomense de 15 años que ganó la medalla de oro en relevo 4x100 combinado en los juegos @Odesur. Además de su medalla, obtuvo un 9no puesto en 50 pecho, 6to lugar en los 100 y 4ta en los 200 pecho. Se entrena habitualmente alternando entre el Natatorio Eva Perón y el C.A. Temperley. El año pasado logró el triple campeonato en las categorías 50-100-200 pecho en el campeonato Juvenil en Rio de Janeiro. Felicitamos a sus entrenadores Nahuel Corzo y Adrián Bello. Nos llena de orgullo los logros de los atletas de nuestra comunidad. . @municipioldz @federico.otermin @emilianopiergiovanni" View this post on Instagram

Ella es Liz Dos Santos, de apenas 15 años, que obtuvo la medalla de oro en la prueba de relevos 4x100 combinados junto a Cecilia Dieleke, Laila Chain y Agostina Hein, quien es la gran figura de la competencia: se convirtió en la atleta que más medallas de oro obtuvo en un Juegos Suramericano de la Juventud, con ¡nueve doradas! y una de plata.

Además de este logro, la deportista que alterna sus entrenamientos en el Parque de Lomas y el club Temperley obtuvo un 4to puesto en los 200 metros pecho, un 6to lugar en los 100mts pecho y un 9no lugar en los 50mts pecho.

Un gran logro para el triatlón de Lomas

Después del 5to puesto que obtuvo en la prueba individual, Emma Scliar consiguió subirse al podio y traerse una medalla en su segundo día de competencia. En la prueba de relevos mixtos, el equipo argentino -compuesto por sus cuatro representantes- consiguió un meritorio tercer lugar y de esta manera se quedó con la medalla de bronce, en lo que es un gran logro para la disciplina a nivel nacional.

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También lo es para el escuela de triatlón de Municipio de Lomas, que no para de crecer desde que comenzó sobre finales del 2020 y hoy es considerada de las mejores a nivel nacional, con más de 70 deportistas. Una de esos deportistas es Emma, que sumó a la actividad desde el comienzo y se formó íntegramente en esta escuela que practica en el Parque de Lomas y es gratuita para los vecinos.

Los Andes, Temperley y Banfield aportaron lo suyo

En fútbol y el futsal también hubo medallas, ambas de plata. Y los representantes de los tres equipos de distrito de Lomas de Zamora tuvieron sus representantes. En fútbol, que se volvió con la medalla de plata tras perder por 1 a 0 en la final con Paraguay, estuvieron los arqueros de Temperley Joel Abregú y Joaquín Albornoz, y el mediocampista de Los Andes Leandro Alegre. En futsal, en tanto, el exponente local fue Valentín Latrechiano, de Banfield.