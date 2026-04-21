martes 21 de abril de 2026
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21 de abril de 2026
Desde Israel.

Javier Milei anunció la reforma electoral con la eliminación de las PASO

Por redes sociales, Javier Milei anunció que enviará este miércoles al Congreso el proyecto de reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO.

Desde Israel, Javier Milei dijo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad”.

Desde Israel, Javier Milei dijo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad”.

A través de un mensaje en redes sociales desde Israel, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”.

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Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.

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Las PASO, clave en la reforma electoral

El oficialismo comenzó a trabajar en esta iniciativa hace meses. El tema más controversial con las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) porque hay sectores del oficialismo que ven prudente suspenderlas como sucedió el año pasado.

Es que varios espacios políticos, algunos aliados al Gobierno, se resisten a eliminarlas porque, en medio del desorden partidario que atraviesan, necesitan de esta instancia para ordenar sus internas y poder definir las candidaturas.

El oficialismo ya había logrado avanzar con una parte de su idea de reforma electoral, cuando aprobó en el Congreso la BUP (Boleta Única de Papel) para las elecciones nacionales, teniendo su estreno en los comicios legislativos del año pasado.

No obstante, todavía sigue en pie en la provincia de Buenos Aires el antiguo sistema de boletas múltiples, con las cuales el peronismo derrotó a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas provinciales de septiembre del año pasado.

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