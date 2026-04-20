En Provincia, la desocupación alcanza al 10% de la población

La tasa de desocupación en la provincia de Buenos Aires (PBA) alcanza a casi el 10% de su población, al tiempo que se perdieron más de 96.000 puestos de trabajo registrados, como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei que se traduce en crisis del consumo y caída de la actividad industrial y comercial.

Los datos demuestran que la mayor parte de ajuste que implementó el Gobierno recayó sobre el territorio bonaerense, que abarca al 38% de la población total del país (17.569.053 personas).

Preocupación. Advierten que por la crisis del consumo, la situación de las pymes es "muy crítica"

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), respecto a la evolución de los indicadores socioeconómicos refleja un deterioro en las condiciones laborales de los habitantes. Las variables se presentan junto a los nacionales y toman como referencia en general la situación previa al cambio de gobierno en noviembre de 2023.

Como primer resultado, en el cuarto trimestre de 2025 la tasa de desocupación subió al 9,5%, por encima de Nación (7,5%) y también superó del registrado dos años atrás en la provincia (7,4%). Otro factor poco observado se vincula con el porcentaje de personas ocupadas que busca otro empleo, que asciende al 16,5% y muestra problemas de calidad del empleo, ya sea por ingresos insuficientes o condiciones laborales precarias.

Al mismo tiempo, se observa una caída tanto en la proporción de personas ocupadas (tasa de empleo) como en la de quienes participan activamente en el mercado laboral (tasa de actividad). “Cuando ambas tasas disminuyen simultáneamente, suele indicar que una parte de la población dejó de buscar empleo, lo que puede estar asociado al desaliento”, señalan desde el CEPA.

La desocupación en los más jóvenes

Entre las personas de 14 a 29 años, la situación de desempleo observó un deterioro significativo desde el cambio de mandato.

En el último trimestre del 2025, la tasa de desocupación alcanzó el 16,8% en mujeres jóvenes y el 16,2% en varones jóvenes, evidenciando incrementos de 3,4 y 4,7 puntos porcentuales (p.p.) respectivamente desde 2023. Ambos guarismos se encuentran muy por encima del promedio nacional (7,5%).

“Las consecuencias de esta situación exceden lo estrictamente laboral. La imposibilidad de acceder a un empleo limita los procesos de autonomía económica, retrasa la independencia del hogar de origen y condiciona decisiones fundamentales como la continuidad educativa, la formación de un hogar propio o el acceso a una vivienda. Además, la persistencia de estas dificultades puede derivar en trayectorias laborales más inestables y precarias en el mediano plazo, consolidando desigualdades que tienden a reproducirse a lo largo del tiempo”, destacan.

Números que duelen en Provincia

Desde que asumió el presidente Javier Milei hasta diciembre del 2025 (último dato disponible), la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas en el total nacional se redujo un 2,85%, lo que representó una pérdida de 280.833 puestos de trabajo.

De ese total, el 34,3% corresponde a la provincia de Buenos Aires: 96.243 personas se quedaron sin empleo desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. Entre las razones por las que cae el empleo se pone en primer lugar una combinación total de factores, entre los que se enumeran la eliminación de subsidios, la flexibilización laboral, la menor inversión en sectores tradicionales y un posible traslado de trabajadores al empleo informal.

“Detrás de estos números hay una geografía del ajuste. El recorte del gasto público nacional y la retracción de la demanda interna golpearon de manera desproporcionada al Conurbano bonaerense, territorio donde se concentra buena parte del empleo industrial y de los trabajadores que dependen del mercado interno. El resultado es una pérdida sostenida de capacidad de compra que expone el costo que tuvo la estabilización macroeconómica para los asalariados del principal aglomerado urbano del país”.