Difunden los derechos humanos de los migrantes frente a la política expulsiva de Javier Milei

La Asociación Civil 18 de Diciembre por el Migrante , oriunda de Lomas de Zamora , realizará una charla abierta y gratuita sobre los derechos de las personas migrantes que viven en Argentina . La jornada se hará el próximo sábado 18 de abril: la inscripción ya está disponible.

Santiago Vestfrid , presidente de la Asociación Civil 18 de Diciembre por el Migrante , dialogó con este medio y explicó que la charla dará inicio a partir de las 13 y se hará en la sede ubicada en Presidente Perón 5375 (Lomas de Zamora).

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Durante la jornada informativa, que es abierta a la comunidad , se abordarán los principales derechos de las personas migrantes y se darán a conocer los servicios fundamentales que están a disposición de las personas extranjeras que viven en territorio argentino.

Durante la jornada informativa, que es abierta a la comunidad, se abordarán los principales derechos de las personas migrantes y se darán a conocer los servicios fundamentales que están a disposición de las personas extranjeras.

“Además, para aquellos que no estén documentados, la idea es incentivarlos a que lo hagan para que no tengan problemas de deportación”, acotó Santiago, quien desde hace años lleva a cabo un trabajo arduo y desinteresado con el objetivo de estar cerca de los migrantes.

Además, para aquellos que no estén documentados, la idea es incentivarlos a que lo hagan para que no tengan problemas de deportación Además, para aquellos que no estén documentados, la idea es incentivarlos a que lo hagan para que no tengan problemas de deportación

Para ser parte de la charla es necesario inscribirse con anticipación. Este paso es fundamental ya que les permitirá a los organizadores de la jornada organizarse con antelación y manejar de la mejor manera la cantidad de asistentes. Los interesados deben enviar un mensaje de WhatsApp al 1176287418.

46da720a-98b0-492b-9496-2c88802cf656 La ONG de Lomas de Zamora se prepara para la charla, que es sin costo para los vecinos de la comunidad.

Operativos policiales y migratorios en Lomas de Zamora

El mes pasado, en Lomas de Zamora, se registraron intensos operativos de control migratorio, sobre todo en la zona de Santa Catalina. Fueron realizados por la Policía Federal y Migraciones, quienes buscaron identificar extranjeros en situación irregular o con antecedentes.

Los controles se centraron en el pedido de documentos y en la toma de huellas dactilares. Esta acción incluso generó malestar entre los vecinos ya que algunos indicaron que se les aplicó el procedimiento a menores de edad.

“Este accionar constituye una grave vulneración de derechos, no sólo por tratarse de menores de edad, sino también por el carácter intimidatorio y discriminatorio del operativo”, expresaron en aquella oportunidad desde el Suteba de Lomas de Zamora, que incluso denunciaron que estos controles “constituyen un claro acto de hostigamiento, con un sesgo racista y xenófobo, que estigmatiza a comunidades migrantes y vulnera derechos fundamentales”.

Debido a su trabajo de campo y su contacto permanente con comunidades extranjeras y consulados, Vestfrid le confirmó a La Unión que, si bien aún no hay datos oficiales, “desde la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación se notan menos migrantes que deciden radicarse en el país por la cantidad de trámites que existen en Migraciones”.