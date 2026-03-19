jueves 19 de marzo de 2026
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19 de marzo de 2026
¿Cacería?

Polémico operativo de la Policía Federal en Lomas de Zamora: revisaron a adolescentes y a inmigrantes

La Policía llevó adelante un control de huellas dactilares en la avenida Olimpo, en el barrio de Santa Catalina. Hubo seis detenidos.

Polémico operativo de la Policía Federal en Lomas de Zamora: revisaron a adolescentes y a inmigrantes.

Polémico operativo de la Policía Federal en Lomas de Zamora: revisaron a adolescentes y a inmigrantes.

Según informó C5N, el operativo buscó detectar qué personas son ciudadanos argentinos, ya que se hizo en conjunto con el personal de Migraciones. Se pidió documento y se revisaron huellas dactilares. Además, el control se hizo sobre jóvenes adolescentes.

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Según trascendió, hubo seis personas detenidas.

Durante cinco horas, desde las 10 de la mañana, hasta las 15, se llevó adelante esta acción que generó malestar y polémica entre los vecinos. Algunos lo señalaron como "una cacería de inmigrantes".

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