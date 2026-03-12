Tiroteo de la Policía de Lomas de Zamora: "Cuando alquilan la quinta no se pregunta si sos delincuente"

Martín, allegado a los dueños de la quinta donde se produjo el tiroteo.

Después del tiroteo que protagonizó la DDI de Lomas de Zamora durante un allanamiento en una quinta de Esteban Echeverría , un allegado a los dueños de la propiedad rompió el silencio y aseguró que no conocían a los delincuentes buscados por la Policía. Además, sostuvo que la persona que alquiló “no tenía nada que ver” .

“Los dueños no quisieron salir a hablar por un tema de seguridad, porque estuvieron diciendo un montón de cosas que no son y porque no saben quiénes son las personas que estaban acá adentro . Tienen miedo”, fueron las palabras de Martín, un joven cercano a los dueños de la quinta donde la DDI se tiroteó con delincuentes y hubo un muerto.

Durante su diálogo con la prensa, el allegado a la familia que posee la quinta explicó paso a paso cómo alquilaron el lugar y dejó en claro que no conocían a los integrantes de la banda que robaba autos.

“Cuando viene alguien a alquilar no decís ‘Che, ¿vos sos delincuente? Si no, no te alquilo’. No se pregunta eso” , explicó Martín ante la consulta de por qué había gente con armas en la quinta. “Se ponen normas, pero es algo incontrolable. Cuando vienen a la quinta yo no puedo levantarle la remera a la gente para revisar si tienen un arma ”, agregó.

El joven reveló que las personas que estaban en la quinta “la alquilaron para hacer una fiesta y comer algo” durante la tarde. “Vinieron al mediodía, no estaban desde la noche anterior”, insistió Martín, que desligó a los dueños de toda responsabilidad.

“La familia no sabía nada. Alguien alquiló, se pide una foto del DNI y se pide una transferencia para tener un control de la cuenta. Tienen la identidad de quién alquiló, pero el muchacho que la alquiló no tenía nada que ver. Él comentó que había hecho una fiesta y que entre amigos en común, vinieron (los delincuentes), pero eran 30 personas acá adentro”, detalló.

Respecto del operativo que terminó en un feroz tiroteo entre la DDI de Lomas de Zamora y los delincuentes, señaló que “fue un allanamiento de urgencia” por una historia de Instagram que subió uno de los prófugos.

“La Policía estaba haciendo un seguimiento a dos de las personas que estaban adentro y vieron que justo estaban acá, pero el lugar no tiene anda que ver. Era la primera vez que alquilaban. Se ve que el sospechoso subió una foto acá, que es una quinta conocida”, comentó Martín.