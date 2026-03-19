jueves 19 de marzo de 2026
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19 de marzo de 2026
Acorralados.

Vecinos de Lomas de Zamora redujeron a tres jóvenes ladrones y los entregaron a la Policía

Habían intentado robar un auto y los vecinos salieron en defensa de las víctimas. Los rodearon contra el frente de una casa y llamaron a un patrullero.

Los menores fueron reducidos y luego entregados a la Policía.

Los menores fueron reducidos y luego entregados a la Policía.

Un grupo de vecinos de Lomas de Zamora retuvo a tres adolescentes que intentaron robar un auto en la zona. Los filmaron y los entregaron a la Policía.

Según pudo averiguar La Unión, todo empezó cuando tres jóvenes menores de edad quisieron sustraer un vehículo. En esa maniobra, arrastraron a una vecina y a su hija. Sin embargo, no contaban con que los vecinos iban a salir en defensa de las víctimas.

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La gente del barrio los redujo rápidamente y los puso contra la pared de una casa en la calle Pedernera al 1300, entre Yapeyú y Buen Orden, cerca del límite con la localidad de Banfield. Entre todos empezaron a increparlos.

Los vecinos redujeron a los menores

vecinos
"Te hac&eacute;s el chorro y te tra&eacute;s la comida de tu casa", le dijo uno de los vecinos a un delincuente.

"Te hacés el chorro y te traés la comida de tu casa", le dijo uno de los vecinos a un delincuente.

“Está bien, perdimos, ya está”, fue lo único que atinó a decir uno de los chicos que quedaron acorralados por los vecinos. “¡Me querías robar el auto!”, le reprochó una joven, víctima del asalto.

Mientras esperaban a la Policía, uno de los vecinos agarró la mochila de los ladrones y empezó a vaciarla. Sacó varias prendas. Al ver un recipiente con comida, expresó con indignación: “¡Mirá, te hacés el chorro y te traés la comida de tu casa, bobo!”.

Según se pudo establecer, los tres jóvenes eran oriundos de Sarandí, partido de Avellaneda. Minutos después, llegó al lugar un patrullero de la Policía Bonaerense y otro del Centro de Protección Urbana de Lomas. Los delincuentes terminaron detenidos.

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