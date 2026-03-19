Vecinos de Lomas de Zamora redujeron a tres jóvenes ladrones y los entregaron a la Policía

Un grupo de vecinos de Lomas de Zamora retuvo a tres adolescentes que intentaron robar un auto en la zona. Los filmaron y los entregaron a la Policía.

Según pudo averiguar La Unión , todo empezó cuando tres jóvenes menores de edad quisieron sustraer un vehículo. En esa maniobra, arrastraron a una vecina y a su hija. Sin embargo, no contaban con que los vecinos iban a salir en defensa de las víctimas.

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La gente del barrio los redujo rápidamente y los puso contra la pared de una casa en la calle Pedernera al 1300 , entre Yapeyú y Buen Orden , cerca del límite con la localidad de Banfield . Entre todos empezaron a increparlos.

“Está bien, perdimos, ya está” , fue lo único que atinó a decir uno de los chicos que quedaron acorralados por los vecinos. “¡Me querías robar el auto!” , le reprochó una joven, víctima del asalto.

"Te hacés el chorro y te traés la comida de tu casa", le dijo uno de los vecinos a un delincuente.

Mientras esperaban a la Policía, uno de los vecinos agarró la mochila de los ladrones y empezó a vaciarla. Sacó varias prendas. Al ver un recipiente con comida, expresó con indignación: “¡Mirá, te hacés el chorro y te traés la comida de tu casa, bobo!”.

Según se pudo establecer, los tres jóvenes eran oriundos de Sarandí, partido de Avellaneda. Minutos después, llegó al lugar un patrullero de la Policía Bonaerense y otro del Centro de Protección Urbana de Lomas. Los delincuentes terminaron detenidos.