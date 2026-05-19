Balearon a dos jóvenes desde un auto en Ingeniero Budge y buscan a los prófugos

Los agresores permanecen prófugos (imagen ilustrativa)

Dos jóvenes de 25 y 27 años fueron baleados el último sábado cuando estaban parados en la esquina de Lloberas y La Rioja, en el barrio Olimpo, de Ingeniero Budge, y las autoridades sospechan de un un ajuste de cuentas relacionado a la venta de drogas.

El caso es investigado por la UFI 19 de Lomas de Zamora, que trata de identificar a los agresores: serían dos sujetos que escaparon a bordo de un Chevrolet Astra gris y están prófugos.

Según la reconstrucción del violento hecho, el auto frenó en frente de las víctimas, el acompañante disparó varias veces y y huyeron del lugar.

Uno de los jóvenes recibió un balazo en la cadera; el otro, tres impactos en el abdomen. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Alende de Budge, donde quedaron internados, pero fuera de peligro.

La hipótesis del ajuste de cuentas Los investigadores policiales establecieron, a partir de los primeros testimonios, que el ataque habría sido un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de droga en la zona. La hipótesis aún está siendo confirmada.

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