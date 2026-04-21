martes 21 de abril de 2026
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21 de abril de 2026
Del 2 al 16 de mayo.

Lomas abre la inscripción al Registro de Mayores Contribuyentes para fortalecer la participación ciudadana

Los vecinos de Lomas podrán anotarse para participar del cuerpo encargado de debatir y sancionar ordenanzas referidas a temas tributarios y crediticios.

Buscan fortalecer la participación ciudadana en Lomas de Zamora.

Buscan fortalecer la participación ciudadana en Lomas de Zamora.

El Municipio de Lomas de Zamora informa que, a partir del próximo mes, se encontrará abierto el período para integrar el Registro de Mayores Contribuyentes, una herramienta clave para la transparencia y la toma de decisiones en el ámbito fiscal del distrito.

La iniciativa, enmarcada en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Municipalidades, busca garantizar que los vecinos participen activamente en la deliberación de los asuntos financieros locales. Los ciudadanos inscriptos podrán integrar la Asamblea de Mayores Contribuyentes, el cuerpo encargado de debatir y sancionar ordenanzas referidas a temas tributarios y crediticios.

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Cuándo y cómo inscribirse

Período: Del 2 al 16 de mayo.

Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs.

Lugar: Oficina de la Secretaría General (Manuel Castro 280, tercer piso, Lomas de Zamora).

Desde el Gobierno de la Comunidad se invita a todas las vecinas y vecinos que cumplan con los requisitos a acercarse para efectuar el trámite, contribuyendo así al fortalecimiento de la vida democrática y el funcionamiento institucional de nuestra comunidad.

Para mayor información, se pueden consultar los canales oficiales o la web del Gobierno de Lomas de Zamora.

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