Lomas abre la inscripción al Registro de Mayores Contribuyentes para fortalecer la participación ciudadana

El Municipio de Lomas de Zamora informa que, a partir del próximo mes, se encontrará abierto el período para integrar el Registro de Mayores Contribuyentes, una herramienta clave para la transparencia y la toma de decisiones en el ámbito fiscal del distrito.

La iniciativa, enmarcada en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Municipalidades, busca garantizar que los vecinos participen activamente en la deliberación de los asuntos financieros locales. Los ciudadanos inscriptos podrán integrar la Asamblea de Mayores Contribuyentes, el cuerpo encargado de debatir y sancionar ordenanzas referidas a temas tributarios y crediticios.

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Lugar: Oficina de la Secretaría General (Manuel Castro 280, tercer piso, Lomas de Zamora).

Desde el Gobierno de la Comunidad se invita a todas las vecinas y vecinos que cumplan con los requisitos a acercarse para efectuar el trámite, contribuyendo así al fortalecimiento de la vida democrática y el funcionamiento institucional de nuestra comunidad.

Para mayor información, se pueden consultar los canales oficiales o la web del Gobierno de Lomas de Zamora.