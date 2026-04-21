Un conductor atropelló a un joven en Fiorito y escapó sin asistirlo: piden testigos

Un joven de 18 años fue atropellado en la localidad de Villa Fiorito y el auto que lo embistió escapó sin ayudarlo. Quedó gravemente herido. Su familia pide testigos o cámaras para identificar al responsable.

Todo ocurrió el domingo 12 de abril. Cerca de las 19, Jonathan Fernández circulaba en su bicicleta para acompañar a su novia, quien iba caminando. Por desgracia, al llegar a la esquina de Recondo y Núñez de Arce , un vehículo lo atropelló.

Inhumano. Un joven en moto fue atropellado en Budge y el acusado escapó sin asistirlo

Jonathan cayó al suelo violentamente y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El conductor del auto que lo atropelló nunca se acercó a asistirlo . Decidió escapar a toda velocidad. El joven terminó internado y desde entonces lucha con las secuelas del accidente .

La familia de la víctima hizo la denuncia e intentó conseguir las filmaciones de alguna cámara de seguridad que permitiera saber quién embistió a Jonathan. Por el momento, no lo pudieron conseguir y exigen que la Justicia de Lomas de Zamora profundice la investigación para identificar al conductor.

atropellado bicicleta Jonathan, tirado en el suelo y asistido por los bomberos tras ser atropellado en Villa Fiorito.

Graves heridas y un conductor que no aparece

El problema que enfrenta la familia de Jonathan es que no pueden acceder a una cámara clave que mostraría el momento en que lo atropellaron. “No nos quieren dar la cámara que apunta al accidente. Estamos todos enojados. Todo nos apoyan, conocen a mi hermano, todos los vecinos los quieren. Sólo uno de la esquina no nos quiere dar la cámara”, explicó Aylén, hermana de la víctima, en diálogo con La Unión.

Lo que saben sobre el violento choque al joven de 18 años es realmente poco. Nadie pudo identificar el modelo del auto ni la patente. “Iba llevando a la novia a la casa y el auto se atravesó. Ella iba caminando, él llego a cruzar pero la novia iba despacio y gracias a Dios no llegó a tocarla. Pero de ahí, ya nadie vio más nada. Dicen que el auto iba rápido y cruzó los semáforos”, contó Aylén.

El estado de salud de Jonathan sigue siendo delicado. Si bien pudo volver a su casa, todavía le quedan secuelas del accidente. “Lo tiene que ver el cirujano. Tiene traumatismo de cráneo y coágulos de sangre. Tenemos que esperar para ver si se tiene que operar. Tiene inflamación en sus piernas. Su cuerpo está todo lastimado y anda con mucho dolor aún. Gastamos más de 200 mil en medicamentos, ya que el hospital no se lo dio”, detalló su hermana.

recondo nuñez de arce El joven fue atropellado en Recondo y Núñez de Arce.

Piden testigos del accidente

La familia insistirá en los Tribunales de Lomas de Zamora para que haya avances en la investigación. Mientras tanto, la hermana de Jonathan ruega que aparezca el responsable.

“Que por favor que si el chico que atropelló a mi hermano ve esto, que nos hable. Queremos saber cómo fue el impacto, que se entregue. Somos una familia humilde, no buscamos plata, no buscamos hacerle daño. Sólo buscamos tranquilidad para nuestros corazones aunque mi hermano esté mal. Sólo buscamos información, cámaras, testigos que no tengan miedo de dar su palabra”, enfatizó Aylén.

Por cualquier información sobre el accidente en Recondo y Núñez de Arce, enviar un mensaje al perfil de Facebook de Aylen Isabel.