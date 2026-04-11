Tragedia en el centro de Banfield: una mujer murió atropellada

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta en el centro de Banfield . Perdió la vida en el acto y no pudieron salvarla.

La semana terminó con una tragedia en pleno centro comercial banfileño. Según pudo averiguar La Unión , todo ocurrió este viernes por la tarde en la avenida Alsina al 400 , casi esquina Talcahuano .

En circunstancias que se investigan, una señora de aproximadamente 40 años fue embestida por una camioneta mientras cruzaba la avenida . Por desgracia, el impacto le quitó la vida al instante. Al mismo tiempo, el vehículo provocó algunas roturas en una vereda.

Muchos vecinos se acercaron a asistir a la víctima, pero ya no había nada que hacer. Enseguida llamaron al 911 para alertar sobre lo que había pasado.

Minutos después se acercaron al lugar del accidente efectivos policiales de la jurisdicción, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y agentes de la Policía Científica. El cuerpo estuvo sobre la avenida Alsina durante algunas horas, hasta la llegada de los peritos.

La Policía revisó la mochila de la mujer en busca de su celular y algunas pertenencias que permitieran identificarla. Por el momento, no trascendió su identidad.