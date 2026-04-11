sábado 11 de abril de 2026
Escribinos
11 de abril de 2026
Conmoción.

Tragedia en el centro de Banfield: una mujer murió atropellada

El accidente fatal ocurrió en Alsina y Talcahuano, en Banfield Este. El impacto le quitó la vida en el acto a la víctima.

El accidente ocurrió sobre la avenida Alsina, en el centro de Banfield.

El accidente ocurrió sobre la avenida Alsina, en el centro de Banfield.

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta en el centro de Banfield. Perdió la vida en el acto y no pudieron salvarla.

La semana terminó con una tragedia en pleno centro comercial banfileño. Según pudo averiguar La Unión, todo ocurrió este viernes por la tarde en la avenida Alsina al 400, casi esquina Talcahuano.

Lee además
El operativo en Camino Negro.
Accidente fatal.

Tragedia en Lomas: una motociclista murió tras chocar con un camión
El conductor estaba alcoholizado.
Accidente.

Choque, vuelco y tres heridos en Llavallol: el conductor estaba alcoholizado

En circunstancias que se investigan, una señora de aproximadamente 40 años fue embestida por una camioneta mientras cruzaba la avenida. Por desgracia, el impacto le quitó la vida al instante. Al mismo tiempo, el vehículo provocó algunas roturas en una vereda.

Embed

Operativo en Banfield

Muchos vecinos se acercaron a asistir a la víctima, pero ya no había nada que hacer. Enseguida llamaron al 911 para alertar sobre lo que había pasado.

Minutos después se acercaron al lugar del accidente efectivos policiales de la jurisdicción, una ambulancia del servicio 107 de SEC Lomas, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y agentes de la Policía Científica. El cuerpo estuvo sobre la avenida Alsina durante algunas horas, hasta la llegada de los peritos.

La Policía revisó la mochila de la mujer en busca de su celular y algunas pertenencias que permitieran identificarla. Por el momento, no trascendió su identidad.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Lomas: una motociclista murió tras chocar con un camión

Choque, vuelco y tres heridos en Llavallol: el conductor estaba alcoholizado

Lomas de Zamora: un choque sobre la avenida Yrigoyen provocó dificultades en el tránsito

Festejan en Banfield los 9 años del Mercado Consciente de Productores

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lomas tiene una escuela de natación para chicos de 6 a 13 años.
Inscripciones abiertas.

En Lomas dan clases gratuitas de natación para todas las edades

Las más leídas

Te Puede Interesar

María hace más de 60 años que vive en Lomas y contó que todos los días ejercita su cuerpo para estar activa.
"Con la humildad de los grandes".

Vive en Lomas, cumplió 100 años y compartió su secreto: "Hay que..."