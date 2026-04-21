Lomas de Zamora: condenaron a un hombre a perpetua por matar a su hijastro de siete meses

El joven condenado, al momento de su detención.

El crimen había ocurrido el 16 de enero de 2024 en una vivienda de la calle Santa Ana . Según la acusación, Juan Jonathan Romero, de 24 años y con problemas de adicciones, agarró al pequeño hijo de su pareja, lo zamarreó y le provocó un golpe en la cabeza.

Fallo judicial. Mató para robar en una falsa venta por internet y fue condenado a perpetua

Sentencia. Asesinó a un adolescente y fue condenado a 12 años de prisión

El brusco movimiento le ocasionó hemorragias internas y un edema cerebral al bebé. Su madre intentó llevarlo al hospital: estuvo en el Oñativia de Rafael Calzada y en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, pero las lesiones eran tan graves que le provocaron la muerte.

Romero se mantuvo prófugo durante un mes, hasta que fue detenido por efectivos de la Comisaría 3ª de San José en una vivienda de Ingeniero Allan . Con el correr de los meses, fue llevado a juicio como único imputado.

El imputado fue juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora .

El imputado fue juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora.

En base a las pruebas recolectadas, lo hallaron culpable del delito de “homicidio agravado por alevosía en contexto de maltrato infantil y violencia familiar”.

En consecuencia, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de Lomas de Zamora confirmó la pena máxima para Romero: lo condenó a prisión perpetua.