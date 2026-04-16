Sentencia.

Mató a un adolescente en Lomas de Zamora y lo condenaron a 12 años de prisión

El homicidio ocurrió en julio de 2023 en el barrio Villa Rita de Lomas. La víctima fue asesinada de un disparo en la nuca.

Tribunales de Lomas de Zamora.

Condenaron a 12 años de prisión a un hombre que mató de un disparo a un adolescente e hirió a otro joven en el barrio Villa Rita de Lomas de Zamora en julio de 2023.

La pena recayó sobre Sergio Sandro Sambrán, quien había sido declarado culpable del delito de “homicidio agravado por arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra”. Un jurado popular dio por probado que el imputado mató a Nehemías Cativa, de 17 años, y que hirió a su amigo, Gustavo Montenegro.

Sólo faltaba conocer cuánto tiempo de cárcel le correspondía a Sambrán. La jueza Georgina Retamales, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora, resolvió condenarlo a 12 años de prisión.

El monto de la pena fue más bajo que el que había solicitado la fiscal Marcela Dimundo, quien durante los alegatos pidió 15 años y ocho meses de prisión.

El homicidio

Según se probó en el debate, el 12 de julio de 2023 Sambrán interceptó a las víctimas en la intersección de Lisandro de la Torre y Vicente López y Planes. Tras una discusión, extrajo un arma de fuego y efectuó disparos.

Uno de los balazos impactó en la nuca de Cativa, quien murió en el lugar, mientras que Montenegro fue herido en un pie y logró escapar.

En un allanamiento, lograron detener a Sambrán y le incautaron armas de fuego. Una de ellas coincidía con la que se había utilizado en el asesinato.

