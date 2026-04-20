Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo

Felipe Pettinato fue condenado este lunes a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo y no irá preso. La víctima falleció el 16 de mayo de 2022 por un incendio en su departamento del barrio porteño de Belgrano.

El hijo de Roberto Pettinato fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 por el delito de incendio culposo seguido de muerte. La sentencia se dictó luego de que no pudiera comprobarse la intencionalidad de su accionar, pese a que la querella había solicitado una pena de 15 años de cárcel.

Fuerte. La primera imagen de Felipe Pettinato en el juicio por la muerte de su neurólogo

Mientras que el fallo incluyó condiciones específicas: deberá continuar con sus tratamientos por adicciones y fijar un domicilio, en el marco de una resolución que evita el cumplimiento efectivo de la pena en prisión

El juicio oral se extendió durante mes y medio y contó con más de 15 testigos. En la última audiencia, Felipe Pettinato tuvo la posibilidad de dar su versión, pero no tomar la palabra.

El hecho que protagonizó Felipe Pettinato

Aquel 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Felipe Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano. Pasadas las 23.00 se desató un incendio en el interior del departamento, ante lo cual el joven salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

Felippe Pettinato, condenado. Terminó el juicio contra Felipe Pettinato.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.