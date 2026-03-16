lunes 16 de marzo de 2026
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16 de marzo de 2026
La causa.

Juicio contra Felipe Pettinato: la querella pidió 15 años de prisión

La querella pidió 15 años de prisión para Felipe Pettinato por causar el incendio en el que murió su neurólogo y amigo Melchor Rodrigo, en 2022.

Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo.&nbsp;

Felipe Pettinato y Melchor Rodrigo. 

Pidieron 15 años de prisión para Felipe Pettinato por causar el incendio en un departamento en el que murió su neurólogo y amigo Melchor Rodrigo. En su exposición, la querella tomó como agravantes la condena anterior por abuso sexual del acusado.

El proceso, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°14, busca esclarecer el incendio que terminó con la vida de Melchor Rodrigo el 16 de mayo de 2022 en el departamento de la calle Aguilar, en Belgrano.

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Felipe Pettinato, acusado de generar un trágico incendio.

Felipe Pettinato, acusado de generar un trágico incendio.

La acusación de la querella contra Felipe Pettinato

Tras su exposición, el abogado Alejandro Drago, que representa a la familia de la víctima, pidió la pena de 15 años de prisión. “Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente”, dijo el letrado sobre el caso del hijo de Roberto Pettinato.

Y agregó: “Sabía lo que provocaba, y lo siguió haciendo con indiferencia. Esto no fue un accidente, es un fuego prendido sobre las piernas de Melchor Rodrigo”.

“Pettinato no tuvo el menor gesto de empatía con la familia de la víctima. No hubo un llamado, ni una explicación. Hubiera sido bueno que pase por la familia, que pida perdón. Nada de eso pasó”, sostuvo.

“El estudio dice, textual, que se usó un elemento ígneo capaz de iniciar llama libre, como un encendedor o un fósforo, potenciados con un aerosol”, detalló Drago.

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