La primera imagen de Felipe Pettinato en el juicio por la muerte de su neurólogo

Felipe Pettinato comenzó este lunes a ser juzgado por la muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo . En este contexto, mostraron la primera imagen de joven en el zoom del juicio oral a casi cuatro años del fatal incendio que lo tiene como principal acusado.

En el programa de Sergio Lapegüe mostraron la imagen del hijo de Roberto Pettinato con pelo corto, la periodista Paula Varela aportó un dato: "Estoy hablando con Tamara, la hermana de Felipe, y dice que está ahí con él, que lo está acompañando".

El juicio, que se desarrolla bajo modalidad virtual, tuvo un momento particular cuando el tribunal le pidió a Felipe Pettinato que se presente.

Mauro Szeta relató lo ocurrido: "Cuatro o cinco frases que acaba de decir Felipe Pettinato que tienen que ver con el momento en el que el tribunal le dice: 'Présentese, nombre, apellido, quién es usted' y demás".

"Le preguntaron: '¿Usted tiene algún tipo de enfermedad?' Son preguntas de rutina cuando presenta el tribunal al imputado. Dice: 'He sido adicto, he consumido cocaína, psicofármacos, opioides hace dos años que no consumo nada', y cuenta que está en un tratamiento ambulatorio en la localidad bonaerense de Bulogne. A partir de ahí, se niega a declarar", detalló Mauro Szeta.

El periodista agregó que Felipe Pettinato habló de su vida personal: "En general son muy cortas esas frases. El tribunal le dice 'nombre, apellido', muy cortito, pero él aprovechó para decir otras cosas más. Dijo: 'Yo soy artista. Hice canto, hice danza', menciona a su exmujer, a su hija de 7 años".

Y también se refirió a su presente: "Dice que vive actualmente en un departamento de su hermano en la calle Moldes y que hasta hace poco hizo un programa de streaming".

"Me quedo con la cuestión de la adicción porque se va a discutir en este juicio si aquella madrugada en la que el neurólogo Melchor Rodrigo muere en el incendio en la casa de Felipe Pettinato hubo o no consumo de estupefacientes", explicó Mauro Szeta.

Y sumó otro dato sobre el testimonio del acusado: "Dice 'hace dos años no consumo', hace cuatro, cuando fueron los hechos, sí estaba en consumo".