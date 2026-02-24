La primera imagen de Felipe Pettinato en el juicio por la muerte de su neurólogo

Felipe Pettinato comenzó este lunes a ser juzgado por la muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo. En este contexto, mostraron la primera imagen de joven en el zoom deljuicio oral a casi cuatro años del fatal incendio que lo tiene como principal acusado.
El juicio, que se desarrolla bajo modalidad virtual, tuvo un momento particular cuando el tribunal le pidió a Felipe Pettinato que se presente.
Mauro Szeta relató lo ocurrido: "Cuatro o cinco frases que acaba de decir Felipe Pettinato que tienen que ver con el momento en el que el tribunal le dice: 'Présentese, nombre, apellido, quién es usted' y demás".
"Le preguntaron: '¿Usted tiene algún tipo de enfermedad?' Son preguntas de rutina cuando presenta el tribunal al imputado. Dice: 'He sido adicto, he consumido cocaína, psicofármacos, opioides hace dos años que no consumo nada', y cuenta que está en un tratamiento ambulatorio en la localidad bonaerense de Bulogne. A partir de ahí, se niega a declarar", detalló Mauro Szeta.
El periodista agregó que Felipe Pettinato habló de su vida personal: "En general son muy cortas esas frases. El tribunal le dice 'nombre, apellido', muy cortito, pero él aprovechó para decir otras cosas más. Dijo: 'Yo soy artista. Hice canto, hice danza', menciona a su exmujer, a su hija de 7 años".
Y también se refirió a su presente: "Dice que vive actualmente en un departamento de su hermano en la calle Moldes y que hasta hace poco hizo un programa de streaming".
"Me quedo con la cuestión de la adicción porque se va a discutir en este juicio si aquella madrugada en la que el neurólogo Melchor Rodrigo muere en el incendio en la casa de Felipe Pettinato hubo o no consumo de estupefacientes", explicó Mauro Szeta.
Y sumó otro dato sobre el testimonio del acusado: "Dice 'hace dos años no consumo', hace cuatro, cuando fueron los hechos, sí estaba en consumo".