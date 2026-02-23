lunes 23 de febrero de 2026
23 de febrero de 2026
Este lunes.

Comienza el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

Felipe Pettinato está acusado de haber provocado un incendio dentro de su departamento, que terminó con el fallecimiento del médico.

El juicio contra Felipe Pettinato en la causa por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo en mayo de 2022 comienza este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14. El hijo del conductor está acusado de haber provocado un incendio dentro de su departamento, que culminó con el fallecimiento del médico.

De qué se lo acusa a Felipe Pettinato

De acuerdo a la investigación, a Pettinato se le imputa haber iniciado ese incendio dentro del departamento, “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”.

A raíz de la modalidad virtual del juicio, Pettinato no estará presente en la sala, en ninguna de las seis audiencias establecidas, en las que desfilarán varios testigos y hasta se espera que Pettinato pueda declarar. El debate terminaría el 30 de marzo.

El debate oral y público iba a desarrollarse a comienzos de septiembre de 2025, pero fue diferido para febrero debido a que uno de los magistrados que era suplente presentó la renuncia.

Qué pasó ese día

Aquel 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano. Pasadas las 23.00 se desató un incendio en el interior del departamento, ante lo cual Pettinato salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.

