Se dispara la morosidad en las familias: sigue creciendo y ya supera el 11%

Se disparan la crisis y la morosidad en las familias.

La morosidad en las familias continúa en alza y se encuentra en máximos históricos, profundizando la crisis al tiempo que ya supera el 11% según los últimos datos oficiales.

La irregularidad de créditos sigue subiendo y sus números se superan mes a mes. Según estimaciones de la consultora 1816 en base a datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) del Banco Central (BCRA), la mora en las familias se ubicó en 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esto signficó una suba de 0,6 puntos porcentuales respecto de enero, cuando ese mismo indicador se ubicó en 10,6%. A su vez, marca la décimosextra suba consecutiva en el indicador de atraso de pago.

En el entorno empresarial, el incumplimiento de pago de las compañías se mantiene bajo en torno al 2,9%. En el total del sector privado, la morosidad pasó de 6,4% a 6,7% (+0,3 p.p.).

Los créditos no bancarios también preocupan al momento de conocer el número final. Y es que en este segmento, según la consultora, la mora en los hogares alcanzó el 30% en febrero, más de 2 p.p. respecto a enero.

La situación de las billeteras virtuales

El caso de estas plataformas también muestra señales de alerta, dado que el salto que marcó en su irregularidad tuvo un diferencial grande.

Mercado Pago, una de las fintechs más conicidad, registró una morosidad del 14,7% en el último año, según las últimas cifras disponibles de enero. Contra el último 5,5% que se había anotado, el salto en el ratio de irrregularidad subió con fuerza.

Distintos informes privados muestran los porcentajes de las entidades financieras no bancarias, donde la morosidad escala hasta el 36% en los peores casos.

“En la mayoría de los países del mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que las honra”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, días atrás.

Si bien el funcionario no profundizó específicamente sobre la suba en las moras, expresó que el endeudamiento “no es un problema” ya que “no es razonable que vos tengas que pagar todo en efectivo”.