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18 de marzo de 2026
Advertencia.

El urgente pedido de las industrias a Javier Milei en medio de la crisis del consumo

La Unión Industrial Argentina (UIA) reclamo al gobierno de Javier Milei medidas que permitan revertir la contracción del consumo y la pérdida de empleos.

El sector industrial le pide medidas urgentes a Javier Milei para reactivar el consumo.

El sector industrial le pide medidas urgentes a Javier Milei para reactivar el consumo.

Durante el mes de enero, la producción manufacturera registró una baja interanual del 3,2%, mientras que el empleo formal en el sector se redujo en 5.302 puestos en diciembre, acumulando una caída de 38.971 empleos durante todo 2025, una verdadera crisis.

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En las pequeñas y medianas industrias (PyMI), más de la mitad de las firmas reportaron mermas en sus niveles de producción y ventas.

De acuerdo con el informe presentado por la Unión Industrial Argentina (UIA) tras su reciente reunión de Junta Directiva que recibió Agencia Noticias Argentinas, el sector presenta un desempeño desigual según el rubro.

La entidad señaló que “la actividad industrial continúa atravesando un escenario de heterogeneidad sectorial, con una dinámica marcada por tres velocidades”, diferenciando entre los sectores que crecen por el agro y la energía de aquellos que caen por la retracción del consumo.

Lo que se necesita según la UIA

Para revertir esta tendencia, la institución fabril destacó la necesidad de facilitar el acceso al financiamiento y estimular el mercado interno: “Es de vital importancia fomentar el crédito productivo a través de una baja en las tasas y tomar medidas de política económica orientadas a reactivar el consumo”.

Los directivos de la junta también remarcaron que la industria nacional debe mejorar su competitividad para competir con los productos extranjeros que ingresan al país.

En ese sentido, la UIA ratificó su compromiso de elaborar propuestas que permitan fortalecer el rol de la industria como motor del crecimiento económico y el empleo formal.

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