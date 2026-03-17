Cristina Kirchner sobre la crisis económica y Javier Milei: "Me puedo morir presa, pero esto se va a terminar"

Cristina Kirchner habló de la crisis económica inducida por el gobierno de Javier Milei.

La expresidenta Cristina Kirchner advirtió que podría “morir presa” y cuestionó el impacto de las “campañas mediáticas y de redes”, al sostener que la crisis económica del país terminará imponiéndose sobre el escenario político. Para la exjefa de Estado, va a primar la preocupación social por la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad para afrontar gastos básicos por parte de la población.

“Me puedo morir presa, pero créanme que esto se va a terminar", sentenció la exmandataria durante su declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos. "Más allá de lo que puedan lograr con campañas mediáticas y de redes, el estómago necesita de determinada cantidad de proteínas y alimentos para funcionar”, alertó al vincular la crisis social que atraviesa el país con su situación procesal.

La presentación de Cristina Kirchner La citación de este martes se genera en el marco del rechazo por el pedido de nulidad que presentó la defensa de la exmandataria y de otros imputados, como el exministro de Planificación Julio De Vido, donde argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, sostuvo una vez más que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

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