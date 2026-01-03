Cristina Kirchner recibió el alta médica en el Sanatorio Otamendi

La ex presidenta Cristina Kirchner recibió hoy el alta en el Sanatorio Otamendi tras permanecer internada por un cuadro de apendicitis, según el parte médico al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Allí pasó tanto la Navidad como Año Nuevo.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su intervención por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”, sostiene el documento emitido por el nosocomio.

En este sentido, las autoridades del centro asistencial indicaron que “previamente se retiró el drenaje peritoneal”, motivo por el que la paciente “pasó a tratamiento antibiótico vía oral”.

Ahora, la exvicepresidenta continuará con el tratamiento en su domicilio San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad. “Será seguida en su domicilio por su propio equipo médico personal”, finaliza el texto.

Cristina Kirchner -de 72 años- había sido intervenida el 20 de diciembre pasado, debido a un cuadro de apendicitis aguda, con peritonitis localizada, que derivó una operación más compleja de lo esperado y en una lenta recuperación del íleo postoperatorio.

La salida de la exvicepresidenta del Sanatorio Otamendi se concretó en medio de una compleja situación judicial, y de las estrictas medidas que ratificaron las autoridades del judiciales del Tribunal Oral Criminal Federal 2 con respecto al régimen de visitas y otras cuestiones inherentes a su prisión domiciliaria.

De hecho, sus abogados defensores (Carlos Beraldi y Ary Llernovoy) habían presentado un pedido para solicitar una ampliación en el régimen de visitas, como así también el retiro de la tobillera electrónica y las horas de permanencia en la terraza del edificio, pero el mismo fue rechazado.