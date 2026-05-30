Caso Merlín Díaz: la principal acusada sigue prófuga y peligra el acuerdo para evitar la cárcel

La principal acusada de integrar la banda de gitanas señalada por la millonaria estafa que tuvo como víctima a Merlín Díaz continúa prófuga , pese a haber alcanzado un acuerdo para cumplir arresto domiciliario hasta la realización del juicio oral por la muerte de la víctima.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la mujer, considerada la presunta cabecilla del grupo, ofreció a través de su defensa ponerse a disposición de la Justicia bajo la modalidad de prisión domiciliaria para evitar una detención en una unidad penitenciaria. No obstante, hasta el momento no se presentó ante las autoridades.

Según pudo saber este medio, Ignacio Torregino , el fiscal de la causa evalúa dejar sin efecto el acuerdo si la imputada no se entrega en los próximos días. Mientras tanto, la búsqueda permanece activa.

Las mismas fuentes señalaron que la familia de Merlín Díaz expresó por escrito su conformidad con el beneficio, siempre y cuando la acusada se presente ante la Justicia. El objetivo de los allegados de la víctima es que el expediente avance hacia el juicio oral y alcance una resolución definitiva.

Gitanas La principal acusada sigue prófuga.

La investigación está a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora, que considera a la mujer una pieza clave en la maniobra denunciada. En paralelo, el proceso contra las otras dos imputadas continúa su curso y la fiscalía solicitará próximamente la elevación a juicio.

Una estafa de las gitanas

La causa investiga una maniobra bajo la modalidad de “cuento del tío”, en la que una banda de gitanas habría convencido a la víctima de someter su dinero a una supuesta “limpieza espiritual”, al asegurarle que estaba “maldito”.

Merlín Díaz, de 30 años, tenía una peluquería en Capitán Giachino y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. Todo comenzó el 15 de enero pasado, pero cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14 millones con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Posteriormente, se quitó la vida.