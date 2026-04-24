Quiénes fueron los cuatro salvados en Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada , en Telefe, volvió a vivir una noche decisiva este jueves, cuando se conocieron los nombres de los participantes que lograron salir de la placa negativa. Se esta forma, se confirmó quienes son los cinco que siguen en la cuerda floja.

La primera en salir de placa fue Yanina Zilli, quien celebró con euforia y lanzó: “dejen de tirar votos” en su contra. Luego llegó el turno de Eduardo Carrera, cuya salvación fue festejada especialmente por Sol Abraham, que respiró aliviada en ese momento. Los dos jugadores son cercanos al grupo de Brian Sarmiento.

¡Ups! La asquerosa actitud de Lolo Poggio en Gran Hermano que se hizo viral

Fuerte. Así fue ataque de pánico de La Maciel en Gran Hermano Generación Dorada

Mientras que en tercer lugar Santiago del Moro anunció Daniela de Lucía también bajaba de la placa, en medio de aplausos de sus compañeros, pese a haber recibido votos de varios de ellos.

La cuarta en bajar fue Tamara Paganini, en uno de los momentos más cargados de emoción. "Ay no lo puedo creer", dijo entre gritos, visiblemente movilizada. Además, aseguró que creía ir "derecho a la hoguera”.

image La placa de Gran Hermano.

Los cinco que quedaron en placa en Gran Hermano

Solange Abraham, Yipio Pintos, Brian Sarmiento, Danelik Galazán y Franco Zunino quedaron en la placa negativa de Gran Hermano Generación Dorada.

De esta forma, uno de ellos abandonará la competencia el próximo lunes 27 de abril de 2026 en la gala de eliminación que se emitirá por Telefe.