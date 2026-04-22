Así fue ataque de pánico de La Maciel en Gran Hermano Generación Dorada

La Maciel abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión propia y un día después, en la emisión del certamen de Telefe, se pudo ver la escena completa de su ataque de pánico y su atención médica de urgencia.

Luego de salir de placa por ser la menos votada de los tres jugadores que quedaban en placa, La Maciel sufrió un ataque de pánico en medio del living. Trató de hacer ejercicios de respiración y sus compañeros la trataron de calmar.

Es un escándalo. Martín fue eliminado de Gran Hermano y Yanina protagonizó una fuerte escena

La Maciel fue acompañada al confesionario por Jennifer “Pincoya” Torres, Yisela “Yipio” Pintos y Manuel Ibero. Ella pedía disculpas y luego expresó su deseo de abandonar la casa para poder estar con su familia.

El mal momento de La Maciel de Gran Hermano

En el ciclo conducido por Santiago del Moro, Gran Hermano le explicó a La Maciel que nadie iba a tenerla, y una vez que llegaron los médicos, Yipio salió del confesionario afirmando que “a Jéssica la destruyeron y no pudo superarlo”.

image La Maciel, angustiada en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Una vez que Maciel salió de la casa de Gran Hermano 2026, sus compañeros más cercanos se quedaron reflexionando sobre cómo será la causa judicial, partir de una denuncia de explotación sexual.

En el debate con los analistas, La Maciel recalcó en que “no hay nada” en la causa que tiene en su contra por presunta explotación sexual.