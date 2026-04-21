Martín Rodríguez fue eliminado de Gran Hermano y Yanina Zilli protagonizó una fuerte escena

Martín Rodríguez quedó eliminado deGran Hermano Generación Dorada en la octava semana de competencia luego de caer en el versus ante el exfutbolista de Los Andes Nazareno Pompei. Mientras que Yanina Zilli protagonizó una fuerte escena en el certamen de Telefe.
Al comienzo de la Gala de Eliminación, La Maciel salió de placa y dejó el versus en manos de Martín Rodriguez y Nazareno Pompei. “No lo puedo creer. He tenido días arriba y otros abajo, y la gente me va demostrando lo contrario”, declaró la participante al agradecer su continuidad en el reality de Telefe tras solo recibir el 16% de los votos en su contra con la placa final.
Martín Rodríguez fue eliminado por haber recibido el 54,4% de los votos del público de Telefe para que abandone la casa. En el versus, Nazareno Pompei obtuvo el 45,6% de la elección en su contra y logró quedarse.