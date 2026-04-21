Martín Rodríguez fue eliminado de Gran Hermano y Yanina Zilli protagonizó una fuerte escena

Martín Rodríguez quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada en la octava semana de competencia luego de caer en el versus ante el exfutbolista de Los Andes Nazareno Pompei . Mientras que Yanina Zilli protagonizó una fuerte escena en el certamen de Telefe .

Al comienzo de la Gala de Eliminación, La Maciel salió de placa y dejó el versus en manos de Martín Rodriguez y Nazareno Pompei. “No lo puedo creer. He tenido días arriba y otros abajo, y la gente me va demostrando lo contrario”, declaró la participante al agradecer su continuidad en el reality de Telefe tras solo recibir el 16% de los votos en su contra con la placa final.

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De todos modos, y apenas unos minutos después, La Maciel sufrió un ataque de pánico y tuvo que ser atendida de urgencia por médicos en el confesionario.

Allí dentro, la participante decidió abandonar la competencia por decisión propia, claramente quebrada mentalmente por la denuncia que recibió días atrás.

Inesperado momento en Gran Hermano

Santiago del Moro se comunicó más tarde con la casa más famosa del país y reveló la eliminación de Martín, provocando inmediatamente que se quiebre Yanina Zilli.

La exvedette, más allá de cierto coqueteo con el entrenador, era muy cercana a él realmente y se largó a llorar expresando una y otra vez “no quiero que te vayas, no quiero que se vaya Martín”.

image Fuerte momento en Gran Hermano.

Martín saludó con cariño a todos los participantes y hubo un elogio para Juan “Juanicar” Caruso, diciéndole que “le salió bien” la jugada al fulminarlo.

Martín Rodríguez fue eliminado por haber recibido el 54,4% de los votos del público de Telefe para que abandone la casa. En el versus, Nazareno Pompei obtuvo el 45,6% de la elección en su contra y logró quedarse.