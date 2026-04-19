Qué pasó entre una ex Gran Hermano y el Dibu Martínez

Victoria Irouleguy , muy recordada como “La Bebota” de Gran Hermano 2012 , sorprendió al contar algunos detalles de un romance que mantuvo en su adolescencia con el Dibu Martínez, el arquero y uno de las grandes figuras de la Selección Argentina .

Invitada al programa Sálvese quien pueda , la ex Gran Hermano habló de su presente y de su pasado. “Entré muy chica, ahora tengo 32”, expresó entre risas.

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Actualmente radicada en Miami, se dedica al mundo empresarial y al modelaje, en una etapa completamente distinta de su vida a la de otros tiempos.

Más allá de lo profesional, Victoria Irouleguy también se sinceró sobre el impacto emocional que le dejó su paso por el programa. “No es fácil estar en la casa de Gran Hermano . Fueron varios años de terapia después”, confesó.

Sin embargo, el momento más llamativo de la entrevista llegó cuando Yanina Latorre sacó a la luz un capítulo desconocido de su vida sentimental.

image Victoria Irouleguy, ex Gran Hermano.

Fue entonces cuando Victoria confirmó su historia con el Dibu Martínez. “Éramos muy chicos, teníamos 17 años”, relató. “Fue antes de entrar a la casa. Él se fue y la relación empezó a desequilibrarse por la distancia”, siguió.

En ese momento, el arquero comenzaba su carrera en Europa tras incorporarse al Arsenal de Inglaterra, lo que terminó marcando el destino de la pareja. “Ahora él está casado, tiene hijos”, señaló, dejando en claro que se trata de una historia del pasado.