jueves 16 de abril de 2026
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16 de abril de 2026
¡Qué bochorno!

Escándalo en Gran Hermano: qué participante fue notificado por la Policía

La Policía se hizo presente en la casa de Gran Hermano Generación Dorada para notificar a uno de los jugadores de Telefe por una fuerte denuncia en su contra.

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La foto es ilustrativa. 

Se desató un escándalo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada por la presencia de un patrullero de la Policía Federal que llegó para notificar a uno de los participantes del certamen de Telefe. Finalmente se supo de quién se trataba.

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“Lo acaba de publicar Santi Riva Roy y dice: ‘Último momento, la federal en Telefe, en este momento, intentando notificar’. Esto sería un participante de Gran Hermano que tiene problemas judiciales, sabemos que son dos o tres los que están medio jodidos ahí adentro”, contó Paula Varela.

Quién fue notificado en Gran Hermano

Entre los nombres que el panel puso sobre la mesa aparecieron dos posibles jugadores. Por un lado Luana Fernández, por su vínculo con Yao Cabrera, y por el otro Brian Sarmiento, señalado por una deuda de cuota alimentaria.

Luego Riva Roy confirmó en sus historias de Instagram que la participante notificada era La Maciel. La participante habría sido denunciada por explotación sexual por varias mujeres.

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Gran Hermano: escándalo y notificación de la Policía.

Gran Hermano: escándalo y notificación de la Policía.

“Somos un grupo que la estamos denunciando por explotación sexual, muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años”, relató una mujer en LAM hace unos días.

Luego agregó detalles sobre el supuesto mecanismo: “Las chicas me contaron que tenían que pagarle para poder trabajar en la ruta 8”. Ese dinero, según explicó, tenía un nombre específico: “Se llamaba la famosa ‘diaria’ o ‘plaza’. Nos pegaba si no llegábamos”.

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