Escándalo en Gran Hermano: qué participante fue notificado por la Policía

Se desató un escándalo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada por la presencia de un patrullero de la Policía Federal que llegó para notificar a uno de los participantes del certamen de Telefe . Finalmente se supo de quién se trataba.

Minutos antes de que terminé Intrusos , en América TV, Paula Varela contó lo que estaba ocurriendo en Gran Hermano . "Gran Hermano es como la cárcel de Devoto, casi, porque todos los que están adentro tienen una causa", disparó Adrián Pallares.

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“Lo acaba de publicar Santi Riva Roy y dice: ‘Último momento, la federal en Telefe, en este momento, intentando notificar’. Esto sería un participante de Gran Hermano que tiene problemas judiciales, sabemos que son dos o tres los que están medio jodidos ahí adentro”, contó Paula Varela.

Entre los nombres que el panel puso sobre la mesa aparecieron dos posibles jugadores. Por un lado Luana Fernández , por su vínculo con Yao Cabrera, y por el otro Brian Sarmiento , señalado por una deuda de cuota alimentaria.

Luego Riva Roy confirmó en sus historias de Instagram que la participante notificada era La Maciel. La participante habría sido denunciada por explotación sexual por varias mujeres.

image Gran Hermano: escándalo y notificación de la Policía.

“Somos un grupo que la estamos denunciando por explotación sexual, muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años”, relató una mujer en LAM hace unos días.

Luego agregó detalles sobre el supuesto mecanismo: “Las chicas me contaron que tenían que pagarle para poder trabajar en la ruta 8”. Ese dinero, según explicó, tenía un nombre específico: “Se llamaba la famosa ‘diaria’ o ‘plaza’. Nos pegaba si no llegábamos”.