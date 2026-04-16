De Gran Hermano a La Casa de los Famosos: así fue la presentación de Sol Abraham

De Gran Hermano a La Casa de los Famosos.

Sol Abraham , de Gran Hermano Generación Dorada, finalmente ingresó a La Casa de los Famosos . Luego de algunas demoras imprevistas, la participante fue presentada en sociedad en el certamen de Telemundo al que llegó en un intercambio con Fabio Agostini .

La participante fue recibida con entusiasmo por sus nuevos compañeros, entre abrazos, besos y elogios. Ya instalada en el nuevo reality , Sol Abraham explicó el motivo de la demora.

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"La ciudad tiene una altura distinta y me bajó mucho la presión, por eso los médicos retrasaron mi entrada", dijo en referencia al cambio de clima.

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Vestida con el mismo vestuario con el que había entrado a Gran Hermano, la jugadora vivió un momento especial al encontrarse con los conductores de ambos programas.

Santiago del Moro le dio la bienvenida

En una conexión en vivo, Santiago del Moro y Javier Poza, desde Telemundo, le dieron la bienvenida formal, mientras los participantes celebraban su llegada.

A pesar de la buena recepción, la participante ya detectó que el ambiente dentro de la casa es intenso. Apenas instalada, pudo ver tensiones entre los jugadores, lo que anticipa una convivencia cargada desde el inicio.

Sol Abraham adelantó que sus compañeros quieren organizar una especie de casting entre los hombres solteros del reality para que encuentre un posible interés durante escueta su estadía.