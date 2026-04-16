jueves 16 de abril de 2026
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16 de abril de 2026
Unas fichas.

De Gran Hermano a La Casa de los Famosos: así fue la presentación de Sol Abraham

Sol Abraham llegó a La Casa de los Famosos, en un intercambio con Gran Hermano Generación Dorada. Santiago del Moro le dio la bienvenida a la distancia.

De Gran Hermano a La Casa de los Famosos.

De Gran Hermano a La Casa de los Famosos.

La participante fue recibida con entusiasmo por sus nuevos compañeros, entre abrazos, besos y elogios. Ya instalada en el nuevo reality, Sol Abraham explicó el motivo de la demora.

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Vestida con el mismo vestuario con el que había entrado a Gran Hermano, la jugadora vivió un momento especial al encontrarse con los conductores de ambos programas.

Santiago del Moro le dio la bienvenida

En una conexión en vivo, Santiago del Moro y Javier Poza, desde Telemundo, le dieron la bienvenida formal, mientras los participantes celebraban su llegada.

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A pesar de la buena recepción, la participante ya detectó que el ambiente dentro de la casa es intenso. Apenas instalada, pudo ver tensiones entre los jugadores, lo que anticipa una convivencia cargada desde el inicio.

Sol Abraham adelantó que sus compañeros quieren organizar una especie de casting entre los hombres solteros del reality para que encuentre un posible interés durante escueta su estadía.

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