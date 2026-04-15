Tamara Paganini contra Grecia Colmenares en Gran Hermano Generación Dorada: "Se me montó en un h..."

Tamara Paganini decidió apuntar directamente contra Grecia Colmenares , la famosa actriz venezolana que se sumó a Gran Hermano Generación Dorada en reemplazo de Andrea del Boca, y no se guardó nada, en la previa de una nueva Gala de Nominación.

El debate arrancó con Franco Zunino, Brian Sarmiento, Martín Rodríguez y Tamara Paganini analizando el futuro del juego del certamen de Telefe .

En otra. La primera imagen de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano

Con el regreso de Sol Abraham tras su intercambio en La Casa de los Famosos , el grupo ya empezó a diagramar cómo quedará conformada la próxima placa.

"O se va ella o se va otra persona", analizó Brian Sarmiento sobre la situación de Sol, quien deberá retomar su lugar entre los nominados apenas regrese a la casa.

De todos modos, cuando intentaron profundizar en los posibles "versus", Franco Zunino puso un freno para evitar sanciones: "Nombres no, amigo", advirtió ante un posible complot.

image Tamara Paganini contra Grecia Colmenares.

Tamara Paganini, filosa contra Grecia Colmenares

Tamara Paganini no se guardó nada al referirse a la convivencia con Grecia Colmenares. "Esta chica se me montó en un huevo ya", disparó sin filtros. La exfinalista de la primera edición de Gran Hermano criticó duramente la actitud optimista y los consejos de limpieza.

"Está todo el tiempo con que 'hay que cuidar el agua', 'hay que hacer la cama así', 'uno tiene que tener buenos sentimientos porque la energía'. Es el Sai Baba, boludo, dale", lanzó Tamara Paganini.

Para la participante, la visión de Grecia Colmenares choca con la realidad del encierro: "¿Sabés el golpe de realidad que va a tener acá? Se va a caer del Everest. Las cosas no son hermosas, doña".