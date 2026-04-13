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13 de abril de 2026
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La primera imagen de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano

Andrea del Boca reapareció en las redes sociales luego de su partida de Gran Hermano Hermano y compartió una postal junto a su hija Anna y su mascota.

Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano.&nbsp;

Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano. 

Andrea del Boca reapareció en las redes sociales con una imagen desde su casa luego de la fuerte caída que sufrió en Gran Hermano Generación Dorada y de su posterior salida del certamen de Telefe. También pidió que público vote contra un jugador.

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La postal estuvo acompañada por un tierno mensaje: “Mimos que todo lo curan”. Y sumó un texto aún más directo para sus fieles seguidores: “Estoy bien, reponiéndome, pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. GRACIAS”.

Andrea del Boca, contra Brian Sarmiento

Luego, Andrea del Boca volvió a expresarse en las redes sociales y sorprendió con un pedido muy especial junto a su hija, dirigido a sus propios fans.

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“La Andreaneta pide: Brian al 9009...”, lanzó en referencia a Brian Sarmiento, y reforzó el mensaje con insistencia: “Voten, voten, voten, voten”, rogó. Y sumó una expresión más: "Chau, chau, chauuuuu Brian".

Precisamente, el exjugador de Banfield Brian Sarmiento en uno de los tres jugadores que siguen en placa en Gran Hermano Generación Dorada.

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