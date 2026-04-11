Cómo fue la pelea de Andrea del Boca y Gloria Carrá en Estrellita Mía

Tras la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, después de sufrir un accidente, salió a la luz el conflicto que tuvo con Gloria Carrá cuando compartían el elenco de la telenovela Estrellita Mía , en 1987, donde también actuaba Ricardo Darín.

Ángel de Brito accedió al testimonio de una testigo de aquel escándalo quien dio detalles del momento en que la madre de Andrea Del Boca habría increpado a Gloria Carrá a la vista de todos.

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"Voy al relato, no sé si la actriz que está viendo el programa quiere que de su nombre", comenzó Ángel de Brito y siguió: "Yo estaba ahí haciendo una ficción y vi el cachetazo de la madre. Estábamos almorzando, estaba Gloria con otras compañeras. La madre abrió la puerta del bar y le encajó una cachetada".

"Gloria se puso re mal, a los gritos (la madre) y todos los que estábamos ahí nos quedamos paralizados", siguió con su relato el periodista.

Y siguió detallando sobre aquel tenso momento entre las actrices: "La madre vino como loca, todo roja, fue re heavy el cachetazo. Gloria se puso a llorar y todas las compañeras la consolaron".

Karina Iavícoli agregó sobre el motivo que habría desatado aquella escandalosa pelea: "Lo que me dice gente de esa época es que Gloria no se quería cambiar el look, ni el color de pelo ni sacarse los rulos".

image Andrea del Boca, en Estrellita Mía, donde se enfrentó con Gloria Carra.

Qué dijo Gloria Carrá de su pelea con Andrea del Boca

Gloria Carrá fue consultada por este tema y evitó dar detalles sobre lo sucedido décadas atrás sobre el supuesto cruce con Ana María, la madre de Andrea del Boca.

"Hace tantos años que es viejo no voy a hablar de eso, no me importa", dijo la actriz. Y luego agregó: "No voy a hablar de eso porque no tengo ganas, no es que no me guste ni me deje de gustar".