El video completo de la caída de Andrea del Boca en Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada pusieron en pantalla las imágenes completas del terrible accidente que sufrió Andrea del Boca en la cocina de la casa que provocó su traslado de urgencia al hospital y su posterior abandono del certamen de Telefe .

Como ya se había visto anteriormente, Andrea del Boca se resbaló hacia adelante en la cocina y no llegó a poner sus manos adelante para amortiguar la caída, por lo que su rostro impactó contra el suelo y su cabeza golpeó la puerta de un mueble.

Susto. Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano tras una fuerte caída

Fuerte. El llanto de Andrea del Boca por el saludo de su mamá de 95 años

Daniela De Lucía, Manuel Ibero y Yisela “Yipio” Pintos fueron los primeros en tratar de asistir a la actriz, que se puso a llorar estando tendida en el piso con su boca repleta de sangre.

“Quiero a mi mamá, por favor, llévenme”, llegó a expresar Andrea del Boca una y otra vez entre lágrimas en medio de la traumática situación que le tocó vivir en la casa.

El peor temor de Andrea del Boca

Andrea del Boca se dio cuenta ahí mismo que había sufrido algún tipo de rotura en sus piezas dentales. “Me saqué el diente, lo siento”, comentó la actriz cuando sus compañeros trataban de llevarle tranquilidad afirmando que en realidad era su labio la zona golpeada.

De todos modos, los estudios médicos luego confirmaron que la dentadura de estrella de las telenovelas de otros tiempos a estrella de los tele no perdió ninguna pieza.