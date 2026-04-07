Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano tras una fuerte caída

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano.

Andrea del Boca sufrió un accidente en la casa de Gran Hermano Generación Dorada en la noche de este lunes cuando se resbaló en el piso de la cocina y cayó de frente al suelo. Luego Santiago del Moro dio a conocer su situación.

Fruto de la terrible caída, la actriz se golpeó la cabeza con una de las puertas del mueble adyacente a la heladera, terminando tirada en el suelo.

Embed Las imágenes de la transmisión 24 horas del reality de Telefe se viralizaron rápidamente y Santiago del Moro confirmó que la actriz fue atendida por el equipo médico.

Cómo quedó Andrea del Boca Andrea del Boca quedó muy dolorida y no pudo levantarse por sí sola del suelo, motivo por el cual los médicos la retiraron en camilla de la casa para hacerle estudios por el golpe que se dio.

image Durante la Gala de Eliminación, el conductor de Gran Hermano 2026 brindó más información al respecto: “Fue un accidente doméstico, se le trabó la chancleta. No tuvo reacción para frenar el golpe, y ahora le están haciendo una tomografía facial y radiografía de tórax”.

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