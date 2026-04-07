martes 07 de abril de 2026
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7 de abril de 2026
Susto.

Andrea del Boca salió de la casa de Gran Hermano tras una fuerte caída

Andrea del Boca se cayó en la cocina de la casa de Gran Hermano Generación Dorada y luego Santiago del Moro dio a conocer su situación.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano.&nbsp;

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano. 

Andrea del Boca sufrió un accidente en la casa de Gran Hermano Generación Dorada en la noche de este lunes cuando se resbaló en el piso de la cocina y cayó de frente al suelo. Luego Santiago del Moro dio a conocer su situación.

Fruto de la terrible caída, la actriz se golpeó la cabeza con una de las puertas del mueble adyacente a la heladera, terminando tirada en el suelo.

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Cómo quedó Andrea del Boca

Andrea del Boca quedó muy dolorida y no pudo levantarse por sí sola del suelo, motivo por el cual los médicos la retiraron en camilla de la casa para hacerle estudios por el golpe que se dio.

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Durante la Gala de Eliminación, el conductor de Gran Hermano 2026 brindó más información al respecto: “Fue un accidente doméstico, se le trabó la chancleta. No tuvo reacción para frenar el golpe, y ahora le están haciendo una tomografía facial y radiografía de tórax”.

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