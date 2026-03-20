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20 de marzo de 2026
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Cómo fue la salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca tuvo que dejar la casa de Gran Hermano Generación Dorada por problemas de salud y se despidió de todos sus compañeros del certamen de Telefe.

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En Gran Hermano Generación Dorada pusieron en pantalla la salida de Andrea del Boca de la casa por una serie de complicaciones en su estado de salud y por la necesidad de que se realice estudios médicos fuera del certamen de Telefe.

Andrea del Boca se realizó un chequeo con un tensiómetro al igual que en días anteriores, pero los resultados esta vez no fueron favorables durante la tarde del miércoles. Anunciaron que no volverá a la casa hasta que los médicos se lo autoricen.

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“No me dieron bien los parámetros, así que tengo que salir para que me hagan estudios. Calculo que serán dos días”, les comentó Andrea del Boca.

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Andrea del Boca se despidió de sus compañeros.

Andrea del Boca se despidió de sus compañeros.

Luego decidió comunicárselo al resto de la casa: “Me avisaron que el estudio que se llevó el médico no dio bien, así que tengo que salir para hacerme estudios complementarios. Voy a volver para ganar el domingo el presupuesto”, expresó la actriz.

Andrea del Boca se largó a llorar cuando nuevamente estuvo a solas con sus compañeras más cercanas y recibió un abrazo de Pincoya. Minutos más tarde, armó su valija, se despidió entre lágrimas y subió a la ambulancia a ciegas para respetar los protocolos de aislamiento.

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