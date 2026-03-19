Preocupación por Andrea del Boca: tuvo que irse en ambulancia de Gran Hermano Generación Dorada

Los días de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada no venían siendo fáciles, con muchos enfrentamientos con sus compañeros. La actriz se tomó la presión en pleno stream de Telefe tras admitir que el clima de la casa la tiene "movilizada".

Y tuvo que irse en ambulancia al sanatorio Las Lomas, en San Isidro. Telefé luego sacó un comunicado. “Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria. En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego”.

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El ciclo mostró el momento en que Andrea intentó contarle a sus compañeras. “No me dieron bien ciertos parámetros”, se la escuchó decir en voz baja, antes de que la transmisión fuera interrumpida.

Antes de conocerse la decisión, la actriz había dicho: "Acá tendría que putear un poco más para que no me suba la presión. Muchos deben haber pensado que en dos días me iba a ir. No me pienso ir".

Andrea del Boca y los conflictos de la convivencia

Reconoció que está buscando "la vuelta" para enfrentar los conflictos de convivencia: "En algunos momentos me saldrá de una manera educada y en otros de una manera más abrupta o con alguna puteada".

image Andrea del Boca, en el stream de Gran Hermano Generación Dorada.

"Si tengo 51 años de carrera es porque ustedes me han apoyado. El soberano es el que decide", afirmó, haciendo enfásis en que siempre intenta ver "el vaso medio lleno".

Para Andrea del Boca, esta experiencia en el reality es una oportunidad de aprendizaje y resistencia: "La vida siempre te da otra oportunidad. Estoy fuerte, firme y con ganas de jugar si ustedes me siguen aceptando".