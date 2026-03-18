Gran Hermano Generación Dorada: el líder Manuel Ibero prohibió el voto de 11 jugadores

Manuel Ibero, líder de la semana en Gran Hermano Generación Dorada.

Manuel Ibero ganó el liderazgo de esta semana en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y aprovechó su beneficio para hacer jugadas con claras intenciones apuntar hacia la eliminación del certamen de Telefe del grupo que lidera Solange Abraham.

El líder fulminó y le prohibió nominar a Cinzia Francischiello. "Es una de las pocas que no logro descifrar. Eso significa que es una buena jugadora y la veo como competencia", expresó Manuel Ibero.

Embed Luego, Santiago del Moro le comunicó al líder de la semana que tenía que prohibir que otros jugadores vayan al confesionario a nominar en la noche del miércoles, y en consecuencia decidió ir a fondo en contra del grupo de Sol, vetándola a ella, Emanuel Di Gioia y Eduardo Carrera.

Quiénes no podrán votar en Gran Hermano Generación Dorada Esta vez la placa del certamen de Telefe será de voto positivo del público, aunque los jugadores del reality no lo sabrán a la hora de ir a nominar.

image Manuel Ibero, líder de la semana en Gran Hermano Generación Dorada. Los jugadores que a los que Manuel Ibero prohibió nominar en la cuarta semana de Gran Hermano Generación Dorada: Cinzia Francischiello (que además fue enviada a placa por él), Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Eduardo Carrera, Danelik Galazán, Pincoya, Juani Caruso, Yipio, Luana Fernández, Daniela De Lucía y Titi Tcherkaski.

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