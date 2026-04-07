martes 07 de abril de 2026
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7 de abril de 2026
Expectativa.

Se confirmó qué pasará con Andrea del Boca en Gran Hermano tras su terrible caída

Andrea del Boca se resbaló en el piso de la cocina y cayó de frente. Santiago del Moro confirmó que pasará con la actriz en Gran Hermano Generación Dorada.

Andrea del Boca, en un mal momento.&nbsp;

Andrea del Boca, en un mal momento. 

Se confirmó en forma oficial que Andrea del Boca quedó eliminada de Gran Hermano Generación Dorada luego de sufrir una terrible caída dentro de la casa del certamen de Telefe. La actriz había estado unos días afuera por problemas de salud.

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Santiago del Moro informó que Andrea del Boca deja Gran Hermano.

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La actriz quedó muy dolorida y no pudo levantarse por sí sola del suelo, motivo por el cual los médicos la retiraron en camilla de la casa para hacerle estudios por el golpe que se dio.

Este martes, ante las reiteradas dudas y consultas sobre la salud de Andrea del Boca, Santiago del Moro confirmó que fue desvinculada del juego por indicación médica.

"Andrea no podrá regresar a la casa", explicó el conductor vía Instagram Stories, donde contó que la decisión fue tomada por los médicos luego obtener los resultados de los estudios correspondientes.

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Los detalles del golpazo de Andrea del Boca

Santiago del Moro quien dio detalles de lo sucedido y cuál era su estado de salud en medido de una profunda preocupación por su estado de salud tras conocerse las imágenes.

“Un accidente doméstico que puede tener cualquiera caminando en la cocina. Andrea se traba, se cae de boca y no tiene la reacción y cae", comentó el conductor.

Y agregó al respecto: "Le están haciendo en este momento una tomografía facial y una radiografía de tórax. Esto acaba de pasar y está ahora en la clínica”.

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