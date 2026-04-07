martes 07 de abril de 2026
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7 de abril de 2026
Folklore.

Dos referentes del chamamé se presentarán gratis en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora

El evento se realizará este viernes a las 21, en Manuel Castro 262, Lomas, y contará con la participación de figuras destacadas del género.

Dos referentes del chamamé se presentarán gratis en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

Dos referentes del chamamé se presentarán gratis en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora.

El evento se realizará este viernes 10 de abril a las 21, en el espacio ubicado en Manuel Castro 262, y contará con la participación de dos propuestas destacadas del género: el grupo Los Hijos de Pago Arias y el músico Marcos Cáceres, quienes compartirán escenario en una noche pensada para disfrutar de la música en vivo y la tradición chamamecera.

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Quienes deseen asistir deberán reservar su lugar previamente a través del enlace disponible en las redes oficiales del Municipio y del Teatro de Lomas. Luego de completar los datos, recibirán un código QR por correo electrónico que permitirá el ingreso a la sala el día de la función.

Las puertas abrirán 15 minutos antes del horario previsto y la ubicación será por orden de llegada.

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