Lola Tomaszeuski fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada y Manuel Ibero rompió en llanto

Lola dejó Gran Hermano y Manuel Ibero le largó a llorar.

Lola Tomaszeuski quedó eliminada de Gran Hermano Generación Dorada provocando la tristeza de Manuel Ibero. La joven cayó en un mano a mano ante Brian Sarmiento luego de haber recibido el 52,2% de los votos del público para que abandonara el certamen de Telefe.

La Maciel salió primero de la placa negativa y tuvo una dedicatoria especial para su esposo al hablar de que debe “estar afilando la nutria” en su espera a que salga de la casa del reality de Telefe. Jessica solo obtuvo 26,9% de los votos del público del programa.

Embed Tanto Lola Tomaszeuski como Brian Sarmiento tuvieron la oportunidad de ir al confesionario a expresar por qué debían continuar en la casa de Gran Hermano 2026, y después sus compañeros hicieron fila para dar a conocer cuál querían que continuara en competencia.

La despedida de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano Finalmente, Santiago del Moro leyó el contenido del sobre que le dio la escribana y confirmó la eliminación de Lola, causando así la inmediata tristeza de Manuel Ibero, su compañero más cercano en la casa.

DSC05348 “Antes de irme quiero decirles algo. Sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos y obvio que voy a dar todo para volver”, declaró Lola antes de salir de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Manu rompió en llanto y fue consolado por Nazareno Pompei. Mientras tanto, Brian Sarmiento festajaba a los gritos y saltos su continuidad.

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