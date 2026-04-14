martes 14 de abril de 2026
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14 de abril de 2026
Hasta pronto.

Lola Tomaszeuski fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada y Manuel Ibero rompió en llanto

Lola Tomaszeuski quedó eliminada de Gran Hermano Generación Dorada tras caer en un mano a mano con Brian Sarmiento. Manuel Ibero no pudo contener las lágrimas.

Lola dejó Gran Hermano y Manuel Ibero le largó a llorar.&nbsp;

Lola dejó Gran Hermano y Manuel Ibero le largó a llorar. 

Lola Tomaszeuski quedó eliminada de Gran Hermano Generación Dorada provocando la tristeza de Manuel Ibero. La joven cayó en un mano a mano ante Brian Sarmiento luego de haber recibido el 52,2% de los votos del público para que abandonara el certamen de Telefe.

La Maciel salió primero de la placa negativa y tuvo una dedicatoria especial para su esposo al hablar de que debe “estar afilando la nutria” en su espera a que salga de la casa del reality de Telefe. Jessica solo obtuvo 26,9% de los votos del público del programa.

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Tanto Lola Tomaszeuski como Brian Sarmiento tuvieron la oportunidad de ir al confesionario a expresar por qué debían continuar en la casa de Gran Hermano 2026, y después sus compañeros hicieron fila para dar a conocer cuál querían que continuara en competencia.

La despedida de Lola Tomaszeuski de Gran Hermano

Finalmente, Santiago del Moro leyó el contenido del sobre que le dio la escribana y confirmó la eliminación de Lola, causando así la inmediata tristeza de Manuel Ibero, su compañero más cercano en la casa.

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“Antes de irme quiero decirles algo. Sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos y obvio que voy a dar todo para volver”, declaró Lola antes de salir de la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

Manu rompió en llanto y fue consolado por Nazareno Pompei. Mientras tanto, Brian Sarmiento festajaba a los gritos y saltos su continuidad.

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