Tras la salida de Andrea del Boca, Grecia Colmenares ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

La presentación de Grecia Colmenares en Gran Hermano
En la presentación de la Grecia Colmenares como nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada, se pudo ver un repaso de su carrera.
“La vida es, depende de los ojos con los que tú la miras, si la miras bonito te vas a encontrar con cosas bonitas. Para golpes siempre, la vida tiene para muchos golpes, pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso”, expresó.
“Me acuerdo que miraba la telenovela y ponía un espejo, ensayaba los besos desde niña. Me ponía una toalla en el cabello y actuaba. Me gusta la cosa que sale de adentro”, recordó Grecia Colmenares.
En cuanto a su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, la nueva participante compartió: “La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, va a ver un poco cómo soy yo como persona, como ser humano sobre todo”.