Tras la salida de Andrea del Boca, Grecia Colmenares ingresa a Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca no podrá continuar en Gran Hermano Generación Dorada luego de su fuerte caída y por indicación médica. Ante esta partida, Santiago del Moro anunció que ingresará a la casa del certamen de Telefe la actriz venezolana Grecia Colmenares .

La actriz venezolana tiene experiencia en este tipo de formatos: participó en la edición italiana de Grande Fratello , donde logró una permanencia destacada de 178 días, algo que la posiciona como una jugadora a tener en cuenta desde el primer momento.

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En la presentación de la Grecia Colmenares como nueva participante de Gran Hermano Generación Dorada , se pudo ver un repaso de su carrera.

“La vida es, depende de los ojos con los que tú la miras, si la miras bonito te vas a encontrar con cosas bonitas. Para golpes siempre, la vida tiene para muchos golpes, pero eres tú el que te tienes que levantar y salir airoso”, expresó.

image Grecia Colmenares reemplaza a Andrea del Boca.

“Me acuerdo que miraba la telenovela y ponía un espejo, ensayaba los besos desde niña. Me ponía una toalla en el cabello y actuaba. Me gusta la cosa que sale de adentro”, recordó Grecia Colmenares.

En cuanto a su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada, la nueva participante compartió: “La gente va a saber de mí, me va a ver, me va a escuchar, va a ver un poco cómo soy yo como persona, como ser humano sobre todo”.