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16 de abril de 2026
Todo o nada.

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Generación Dorada

En Gran Hermano los participantes pasaron por el confesionario y armaron una numerosa placa. El lunes uno de ellos dejará el certamen de Telefe.

Numerosa placa de nominados en Gran Hermano.&nbsp;

Numerosa placa de nominados en Gran Hermano. 

Franco Zunino y Martín Rodríguez habían sido fulminados por el líder de la semana, Juanicar. Por los votos de la casa se sumaron La Maciel, Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento.

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Todos los votos en Gran Hermano Generación Dorada

Fabio Agostini: 2 para La Maciel y 1 para Yipio.

Jennifer "Pincoya" Torres: 2 para Danelik y 1 para Brian.

Luana Lernández: 2 para La Maciel y 1 para Nazareno.

Daniela de Lucía: 2 para Eduardo y 1 para Tamara.

Emanuel di Gioia: 2 para Danelik y 1 para La Maciel.

Brian Sarmiento (Nominación espontánea): 3 para Yipio y 2 para Pincoya.

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Eduardo Carrera: 2 para La Maciel y 1 para Nazareno.

Manuel Ibero*: 3 para Tamara, 2 para Danelik y 1 para Eduardo. *Disposición 3, 2, 1 por Lola Tomaszeuski

Danelik Galazán: 2 para Manuel Ibero y 1 para La Maciel.

Tamara Paganini: 2 para Nazareno y 1 para La Maciel.

Juan "Juanicar" Caruso*: 3 para Tamara y 2 para Eduardo. *Beneficio por el liderazgo de la semana.

La Maciel: 2 para Brian y 1 para Danelik.

Lolo Poggio: 2 para Tamara y 1 para Danelik.

Titi Tcherkaski: 2 para Nazareno y 1 para Danelik.

Yisela "Yipio" Pintos: 2 para Eduardo y 1 para Brian.

Yanina Zilli: 2 para La Maciel y 1 para Tamara.

Nazareno Pompei: 2 para Eduardo y 1 para Danelik.

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