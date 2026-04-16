Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano Generación Dorada

Numerosa placa de nominados en Gran Hermano.

En Gran Hermano Generación Dorada tuvo lugar una nueva Gala de Nominación y nueve jugadores quedaron en placa en el certamen de Telefe . El voto del público es positivo durante las primeras 24 horas y luego será negativo hasta la Gala de Eliminación del lunes.

Franco Zunino y Martín Rodríguez habían sido fulminados por el líder de la semana, Juanicar. Por los votos de la casa se sumaron La Maciel, Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento .

Unas fichas. Cómo fue el ingreso de Fabio Agostini a Gran Hermano Generación Dorada

En casa. Así fue el ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano

Fabio Agostini : 2 para La Maciel y 1 para Yipio.

Embed - Placa de nueve nominados en Gran Hermano: Generación Dorada

Jennifer "Pincoya" Torres: 2 para Danelik y 1 para Brian.

Luana Lernández: 2 para La Maciel y 1 para Nazareno.

Daniela de Lucía: 2 para Eduardo y 1 para Tamara.

Emanuel di Gioia: 2 para Danelik y 1 para La Maciel.

Brian Sarmiento (Nominación espontánea): 3 para Yipio y 2 para Pincoya.

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Eduardo Carrera: 2 para La Maciel y 1 para Nazareno.

Manuel Ibero*: 3 para Tamara, 2 para Danelik y 1 para Eduardo. *Disposición 3, 2, 1 por Lola Tomaszeuski

Danelik Galazán: 2 para Manuel Ibero y 1 para La Maciel.

Tamara Paganini: 2 para Nazareno y 1 para La Maciel.

Juan "Juanicar" Caruso*: 3 para Tamara y 2 para Eduardo. *Beneficio por el liderazgo de la semana.

La Maciel: 2 para Brian y 1 para Danelik.

Lolo Poggio: 2 para Tamara y 1 para Danelik.

Titi Tcherkaski: 2 para Nazareno y 1 para Danelik.

Yisela "Yipio" Pintos: 2 para Eduardo y 1 para Brian.

Yanina Zilli: 2 para La Maciel y 1 para Tamara.

Nazareno Pompei: 2 para Eduardo y 1 para Danelik.