Quiénes lograron bajar de la placa en Gran Hermano Generación Dorada

Tres participantes se salvaron de la placa en Gran Hermano.

En Gran Hermano Generación Dorada tres participantes bajaron de la placa de nominados por el voto del público. Tal como se había anunciado, la placa dejó de ser positiva y pasó a ser de voto negativo para la Gala de Eliminación del certamen de Telefe.

Santiago del Moro se comunicó con los moradores de la casa e informó primero que bajaba de la placa Yisela “Yipio” Pintos, que festejó efusivamente su salvación.

Embed La felicidad de Yipio se disipó cuando Brian Sarmiento salió de placa en segundo lugar. El exfutbolista de Banfield festejó aún más que la uruguaya, se arrodilló en el living y exclamó varias veces que era “la primera vez que no tiene que armar la valija”.

La último salvada de la noche fue Danelik Galazán, que corrió a festejar en los brazos de Brian Sarmiento, luego de Yanina Zilli y también en el caño que hay en el living de la casa de Gran Hermano.

image La nueva placa de Gran Hermano. Cómo quedó la placa de Gran Hermano La placa negativa de la octava semana de competencia está conformada por Franco Zunino, Martín Rodríguez, La Maciel, Tamara Paganini, Nazareno Pompei y Eduardo Carrera. Uno de ellos dejará la casa el lunes por decisión del público.

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